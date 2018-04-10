В Японии более 3,5 млн человек занимаются криптовалютным трейдингом

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) опубликовало отчет по торговле цифровыми валютами, согласно которому около 3% населения или более 3,5 млн человек занимаются криптовалютным трейдингом.

Данные были собраны на 17 биржах по состоянию на 31 марта. В этой группе большинство составляют люди в возрасте от 20 до 30 лет (28%), от 30 до 40 (34%) и старше 40 лет (22%).

Согласно отчету регулятора около 142 тыс. человек в стране занимаются маржинальной торговлей цифровыми активами и вкладываются в фьючерсы.

Примечательно, что согласно отчету, объем торгов биткоином увеличился с $20 млн до $97 млрд за последние три года, в то время как объем сделок по продаже фьючерсов на биткоин приблизился к $543 млрд в 2017 году, стартовав с $2 млн. в 2014 году.

Статистика явно свидетельствует настолько быстро развивается криптовалютный рынок.

Как заявили представители FSA, сбор и обнародование статистических данных - первый шаг в масштабном анализе сектора цифровых валют и его проблем. Толчком к созданию группы аналитиков для изучения рынка цифровых активов стала хакерская атака в январе этого года на криптобиржу Coincheck. Тогда пострадало около 260 тыс. клиентов и было выведено виртуальной валюты на сумму около $530 млн.