Одна из крупнейших в Северной Америке канадская майнинговая компания HyperBlock, объявила о планах по приобретению другого игрока рынка - CryptoGlobal. Сделка оценивается в $106 млн.
Цена акции CryptoGlobal составляет по 74 цента за штуку, что на 40% выше текущей рыночной цены акций, которые продаются на OTC-рынках.
По закрытию сделки HyperBlock планирует выйти на канадские биржи, а также возместить инвесторам CryptoGlobal акции объединенных компаний. Возмещение составит 60,4 миллиона обыкновенных акций HyperBlock Technologies, на долю которых приходится 25% акций объединенного майнингового конгломерата.
До объединения HyperBlock была одним из крупнейших майнинговых операторов в Северной Америке с более чем 10 петахэшами мощности майнинга биткоина. Помимо добычи криптовалют, компания также предоставляет услуги хостинга серверов. Это позволяет ей обеспечить прибыль из разных секторов и таким образом минимизировать свои риски.
После приобретения CryptoGlobal компания надеется расширить свои майнинговые мощности и начать добычу эфира, лайткоина и Dash. После завершения сделки президентом объединенной компании станет глава нынешнего HyperBlock Шон Уолш (Sean Walsh), а основатели CryptoGlobal Роб Сигал (Rob Segal) и Джеймс Миллершип (James Millership) присоединятся к нему в качестве топ-менеджеров компании.
"Совместив крупномасштабную модель майнинга как сервиса HyperBlock с мощностями и существующими системами хранения данных CryptoGlobal, мы создадим мощную основу для роста нашей новой организации", - прокомментировал сделку Уолш.
Эта сделка, одна из крупнейших в истории майнинговой индустрии, позволит HyperBlock стать еще более крупным игроком в отрасли с течением времени.
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