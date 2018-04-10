Польские трейдеры против налогов на транзакции с криптовалют

Польские криптовалютные трейдеры протестуют против решения правительства ввести налог на все криптовалютные транзакции, независимо от того, получил ли налогоплательщик прибыль или убыток.

На прошлой неделе Министерство финансов опубликовало разъяснения налогового кодекса страны, в котором говорится, что доход от транзакций с криптовалютами регулируется правилами подоходного налога со ставкой 18% и 32%. Кроме этого, продажа или покупка цифровых валют рассматривается как передача прав собственности, которая в свою очередь подлежит 1% сбору от суммы транзакции.

Позиция министерства была опубликована за несколько недель до финальной подачи годовой декларации, которую поляки должны предоставить налоговикам до 30 апреля.

Как пишет Bloomberg, криптовалютные трейдеры организовали онлайн-петицию, в которой указали, что введенные правила уничтожат их сообщества и могут затормозить развитие технологии блокчейн в стране, основанной на цифровых валютах. Новые правила будут означать, что капитал, инвестированный в криптовалюты, может облагаться налогом "сотни или даже тысяча раз".

"Мы требуем выхода на рынок технологий блокчейн и отмены всех налогов, связанных с этой отраслью. Мы хотим быть активными создателями этой технологии, а не только ее пассивными получателями в ближайшие годы от централизованных польских учреждений или иностранных организаций", - говорится в петиции. В настоящее время петицию подписали более чем 2200 человек.

На веб-сайте министерства финансов появилась информация, что оно работает над "более удобным" методом налогообложения для криптоактивов, повторяя, что разъяснения налогового кодекса страны, опубликованные на прошлой неделе, остается прежними как и позиция министерства.