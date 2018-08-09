Bittrex c 20 августа добавляет ETC и XRP для торговли в парах к фиатному доллару США

Криптовалютная биржа Bittrex объявила, что с 20 августа на платформе можно будет торговать Ethereum Classic (ETC) и XRP в парах к фиатному доллару США.

Как отмечает биржа, она поэтапно будет добавлять новые торговые пары к доллару США, предоставляя клиентам еще более удобные, быстрые и безопасные торговые возможности.

Bittrex подчеркивает, что предпочитает взвешенный подход, прежде чем открыть рынок для всех квалифицированных инвесторов.

"Это еще один шаг к дальнейшему внедрению революционной технологии блокчейн. В дополнение к более широкому принятию, расширению фиатного рынка для лучших цифровых валют на нашей торговой платформе это поможет ограничить доминирование и влияние любого одного токена на другие проекты блокчейн", — подчеркивается на сайте биржи.

Таким образом, с 20 августа клиенты биржи получат доступ к рынку доллара США для BTC, ETH, USDT, TUSD, ETC и XRP.

В настоящее время клиенты корпоративного и личного счета Bittrex могут осуществлять депозит, трейдинг и выводить средства в американских долларах. Подробные инструкции представлены на официальном сайте компании. Также на сайте компании указаны регионы проживания клиентов, которые могут воспользоваться данным сервисом.