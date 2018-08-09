ICO-проект, "обеспеченный затонувшими сокровищами", подозревают в мошенничестве

В офисе южнокорейской компании Shinil Group, которая вышла на ICO с "токенами, обеспеченными сокровищами с затонувшего корабля", прошли полицейские рейды.

Власти подозревают компанию в мошенничестве, пишет The Korea Herald. Как сообщается, столичное полицейское агентство Сеула отправило 27 следователей из своего подразделения белых воротничков для сбора доказательств из помещений группы в Йеуидо, западном Сеуле и еще семи других мест во вторник, 7 августа.

15 июля представители Shinil Group опубликовали фотографии якобы обнаруженного ими на дне Японского моря крейсера "Дмитрий Донской", который затонул в 1905 году в разгар русско-японской войны, утверждая, что он был найден под водой рядом с островом Уллунг, к востоку от Корейского полуострова, пишет The Korea Herald.

Они сообщили, что на борту крейсера находится 200 тонн золота стоимостью 130 триллионов корейских вон (116 миллиардов долларов).

Тогда же филиал Shinil Group в Сингапуре запустил продажу токенов Shinil Gold Coin (SGC), "обеспеченных утонувшими сокровищами". Инвесторам обещали, что до конца 2018 года цена токена поднимется с 200 до 10 тысяч вон.

На своей следующей пресс-конференции Shinil Group скорректировала стоимость сокровищ до 10 триллионов вон, хотя в официальном запросе на проведение исследований морского дна оценочная стоимость сокровищ составляла 1,2 миллиарда вон.

В то же время еще одна неназванная компания заявила свои права на крейсер, утверждая, что именно она отыскала его первой. С ее стороны была подана жалоба с требованием начать уголовное преследование в отношении Shinil Group, после чего последняя закрылась.

В настоящее время главе Shinil Group Чой Юн-секу запрещено покидать страну, поскольку расследование продолжается, еще один ключевой подозреваемый объявлен в розыск.

Согласно новостям, Shinil Gold Coin собрал 60 миллиардов вон (около 54 миллионов долларов) инвестиций от около 100 тысяч инвесторов с момента его запуска.

Напомним, в феврале эквадорский стартап Deepwater Systems предложил использовать искусственный интеллект и технологию распределенного реестра в поисках затонувших кораблей с сокровищами.