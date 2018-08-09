Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

ICO-проект, "обеспеченный затонувшими сокровищами", подозревают в мошенничестве

Экономика » Криптовалюты

В офисе южнокорейской компании Shinil Group, которая вышла на ICO с "токенами, обеспеченными сокровищами с затонувшего корабля", прошли полицейские рейды.

Власти подозревают компанию в мошенничестве, пишет The Korea Herald. Как сообщается, столичное полицейское агентство Сеула отправило 27 следователей из своего подразделения белых воротничков для сбора доказательств из помещений группы в Йеуидо, западном Сеуле и еще семи других мест во вторник, 7 августа.

15 июля представители Shinil Group опубликовали фотографии якобы обнаруженного ими на дне Японского моря крейсера "Дмитрий Донской", который затонул в 1905 году в разгар русско-японской войны, утверждая, что он был найден под водой рядом с островом Уллунг, к востоку от Корейского полуострова, пишет The Korea Herald.

Они сообщили, что на борту крейсера находится 200 тонн золота стоимостью 130 триллионов корейских вон (116 миллиардов долларов).

Тогда же филиал Shinil Group в Сингапуре запустил продажу токенов Shinil Gold Coin (SGC), "обеспеченных утонувшими сокровищами". Инвесторам обещали, что до конца 2018 года цена токена поднимется с 200 до 10 тысяч вон.

На своей следующей пресс-конференции Shinil Group скорректировала стоимость сокровищ до 10 триллионов вон, хотя в официальном запросе на проведение исследований морского дна оценочная стоимость сокровищ составляла 1,2 миллиарда вон.

В то же время еще одна неназванная компания заявила свои права на крейсер, утверждая, что именно она отыскала его первой. С ее стороны была подана жалоба с требованием начать уголовное преследование в отношении Shinil Group, после чего последняя закрылась.

В настоящее время главе Shinil Group Чой Юн-секу запрещено покидать страну, поскольку расследование продолжается, еще один ключевой подозреваемый объявлен в розыск.

Согласно новостям, Shinil Gold Coin собрал 60 миллиардов вон (около 54 миллионов долларов) инвестиций от около 100 тысяч инвесторов с момента его запуска.

Напомним, в феврале эквадорский стартап Deepwater Systems предложил использовать искусственный интеллект и технологию распределенного реестра в поисках затонувших кораблей с сокровищами.

Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин сокровища Южная Корея криптобиржи биткоин курс криптовалюта криптовалюты курс биткоина мошенничество курс криптовалют биржа криптовалют биткоин +к доллару
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
И снова здравствуйте, Мэри Поппинс!
Театр
Империя танца, которую построил Яир Варди
Южная Америка
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
Новости Все >
ICO-проект, "обеспеченный затонувшими сокровищами", подозревают в мошенничестве
Простуженных детей не пустят в детсад и школы
Крупнейшие олигархи переводят все активы в Россию
Глобальная "криптопесочница" и финрегуляторы 11 стран
Аренда "однушек" и студий подешевела
Украинский журналист призвал захватывать русских в заложники
Россия открывает границы для иностранцев с ВИЧ
Инвестор ЖК обустроит пристань и пляжи за свой счет
Казаки начали сносить "сатанинские" памятники
Угрожали казнить: Светлана Алексиевич отменила выступление на Украине
Читательский топ
Пенсионная реформа - путь к краху России
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
"Заныкали" два бюджета страны!": власти отнимут у россиян все накопления
Ветеринары рассказали, как сухой корм убивает кошек
Кто помогает Навальному сорвать выборы 9 сентября
Популярное Комментируемое Выбор читателей
ФСБ
Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018

Федеральная служба безопасности предоставила совсем иные данные о количестве иностранных болельщиков, нежели российский премьер-министр.

Скандал: ФСБ опровергла слова Медведева о ЧМ-2018
Китай предложил России заменить США на своем рынке
Мир
Китай предложил России заменить США на своем рынке
Регуляторы
Пенсионная реформа - путь к краху России
США и Канада
Американский генерал объяснил, почему США должны доминировать
Регуляторы
Пенсионная реформа - путь к краху России

О морально-этической стороне пенсионной реформы лучше не говорить. Но дело в том, что повышение пенсионного возраста — большой вред в экономическом смысле.

Пенсионная реформа - путь к краху России
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Партии
Плати, молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"
Новости Грузии
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Власть
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Экономика
Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС

Тарифы ЖКХ поднимутся на 2%. В пресс-службе Минэкономразвития причиной повышения назвали рост НДС с 18 до 20%, который привел к "ухудшению финансового состояния" ресурсоснабжающих компаний.

Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС
Умер "отец" Шарика, Матроскина и Дяди Федора
Культура
Умер "отец" Шарика, Матроскина и Дяди Федора
Культура
Памятник Рихарду Зорге установят во Владивостоке
Экономика
Не только НДС и ЖКХ: россиян ждет взлет цен на колбасу и мясо
Соломон Соловьев И снова здравствуйте, Мэри Поппинс! Соломон Соловьев Инна Шейхатович Империя танца, которую построил Яир Варди Инна Шейхатович Любовь Степушова Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
"Заныкали" два бюджета страны!": власти отнимут у россиян все накопления
Угрожали казнить: Светлана Алексиевич отменила выступление на Украине
Угрожали казнить: Светлана Алексиевич отменила выступление на Украине
Угрожали казнить: Светлана Алексиевич отменила выступление на Украине
"Заныкали" два бюджета страны!": власти отнимут у россиян все накопления
Истребитель НАТО случайно нанес ракетный удар по Эстонии
Русское такси названо угрозой нацбезопасности Литвы
Ветеринары рассказали, как сухой корм убивает кошек
"Заныкали" два бюджета страны!": власти отнимут у россиян все накопления
"Заныкали" два бюджета страны!": власти отнимут у россиян все накопления
Угрожали казнить: Светлана Алексиевич отменила выступление на Украине
"Заныкали" два бюджета страны!": власти отнимут у россиян все накопления
Казаки начали сносить "сатанинские" памятники
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
"Заныкали" два бюджета страны!": власти отнимут у россиян все накопления
"Заныкали" два бюджета страны!": власти отнимут у россиян все накопления
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Власть разрешит россиянам референдум о пенсионной реформе
В баню - лечить суставы и снимать усталость
Мир
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?

Будет ли всеуничтожающая война, или наша цивилизация пока еще не до конца обезумела? И долго ли возможно трепыхаться на тонкой грани, если многие вершители судеб мира тянут е﻿го в свою сторону? "Правде.Ру" об этом рассказал военный политолог, завкафедрой ﻿политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин.

Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Украина
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Новости Грузии
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
Ближний Восток
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
Война в Йемене угрожает взорвать Персидский залив
Ближний Восток
Война в Йемене угрожает взорвать Персидский залив
Стивен Сигал разберется с русофобами в США
США и Канада
Стивен Сигал разберется с русофобами в США
Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад
Украина
Украина в НАТО: шаг вперед, два шага назад
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Новости Африки
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания
Главная угроза демократии США - русские... мемы
США и Канада
Главная угроза демократии США - русские... мемы
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
Южная Азия
Своя рубаха: нам предложили не заискивать перед Индией
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ