Глобальная "криптопесочница" и финрегуляторы 11 стран

Управление финансового надзора Великобритании (FCA) объявило о новой инициативе по развитию криптоиндустрии Global Financial Innovation Network (GFIN) и совместно с финансовыми регуляторами 11 стран сформирует альянс целью способствовать росту финансовых технологий, включая блокчейн и технологию распределенного реестра (DLT) в целом.

О своем присоединении к инициативе заявили Сингапур, Гонконг, Австралия и ОАЭ. Новый альянс образован после обсуждений идеи создания глобальной регуляторной "песочницы" регуляторами ведущих экономик мира в феврале этого года. FCA заявила, что основой для создания этой инициативы стал анализ 50 обзоров ситуации на новом рынке криптовалют, полученных от профессионального сообщества в рамках обсуждения создания "песочницы".

Один из ключевых вопросов был сосредоточен на том, как регулирующие органы по всему миру могут совместно работать над пилотными трансграничными платежами на основе DLT и регулировать предложения первичных размещений токенов, которые часто выходят за пределы границ одного государства. Именно решению этого вопроса в большей части и будет посвящена работа альянса.

В заявлении говорится, что GFIN преимущественно будет работать как сеть для регуляторов, в которой они смогут обсудить законодательные политики в отношении финансовых технологий.

В рамках GFIN будет создана "глобальная песочница", которая предложит стартапам "среду, в которой можно будет протестировать трансграничные нормативные решения".

Примечательно, что несколько членов GFIN, включая Валютное управление Сингапура, Валютное управление Гонконга и регулятор финансовых рынков Абу-Даби, уже работают над трансграничными коридорами платежей, создаваемыми с помощью DLT. А Австралия не только вошла в альянс из пяти стран, намеренных бороться с преступлениями, связанными с использованием криптовалюты, но и ее компании стали одними из первых, кто осуществил поставку реального товара при поддержке технологии блокчейн.

Наряду с объявлением группа совместно опубликовала справочный документ, в котором обратилась с просьбой об обратной связи по инициативе GFIN до 14 октября.

Управление финансового надзора Великобритании (FCA) в июле для последней (четвертой) когорты стартапов своей регуляторной "песочницы" выбрало 11 стартапов, связанных с блокчейном и технологией распределенного реестра. Теперь в "песочнице" 29 компаний.

Регуляторная "песочница" FCA была запущена в июне 2016 года с целью позволить предприятиям протестировать "инновационные продукты, услуги, бизнес-модели и механизмы их внедрения" на рынке с временным разрешением FCA.

Банк России также организовал свою "песочницу". Однако войдут ли проекты из нее в глобальную инициативу и станет ли российский регулятор сортрудничать с GFIN в целом или с кем-либо из ее членов — не известно.