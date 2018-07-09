Китай протестирует 100 беспилотных электробусов Baidu

Компания Baidu из Китая заявила о старте выпуска первых беспилотных электробусов Apolong. Об этом сообщил генеральный директор Baidu Робин Ли, выступая на ежегодной конференции компании Baidu Create 2018.

"Управляемый последней версией системы Apollo 3.0 ("Аполло 3.0", разработанная Baidu общедоступная платформа для беспилотных автомобилей) автономный автобус Apolong в скором времени появится на дорогах Китая и за рубежом", - заявил Ли.

Глава Baidu также отметил, что к настоящему моменту всего было произведено 100 единиц таких автобусов. Старт их коммерческой эксплуатации запланирован в Пекине, Шэньчжэне, новом районе Сюнъань в провинции Хэбэй, городе Ухань и Пинтане.

Автобусы будут вмещать в себя 14 пассажиров. При этом на улицах Японии первые беспилотные автобусы появятся уже в 2019 году. Автобусы Apolong оснащены автопилотом Apollo четвертого уровня — он может взять полностью на себя управление автобусом при определенных условиях.

Транспортные средства способны самостоятельно выполнять такие операции, как обгон и поворот. На начальном этапе эксплуатации автобусы в основном будут использоваться в туристических местах, на территории аэропортов и в других закрытых зонах.

Между тем, в китайском Шэньчжэне беспилотные автобусы планируется запустить уже предыдущего года. На первом маршруте протяженностью 3 км будет 10 остановок. В разработке принимали участие ряд компаний, в числе которых Huawei.

"2018 год - это год коммерциализации беспилотных транспортных средств на территории Китая, - сказал Ли. - По количеству сошедших с производственной линии автобусов Baidu можно судить о том, что развитие автономного вождения сделало большой шаг вперед, обеспечив поднятие всей отрасли на новый уровень - с "нуля" до "одного".