Страховой альянс RiskBlock выбрал платформу R3 Corda

RiskBlock Alliance (входят Chubb, Marsh и Liberty Mutual) выбрал платформу для своих страховых продуктов на блокчейне — это Corda.

Новые приложения RiskBlock нацелены на доказательства наличия факта страхования для исключения из системы выплат возмещений незастрахованным участникам. Формат обмена данными подразумевает, что страхователь уведомляет страховщика прежде, чем подать претензию, чтобы страховщик мог корректно и быстро рассчитать возмещение.

Также будет решена проблема с суброгациями (документами, оформляющими передачу страхователем застрахованному, уплатившему страховое возмещение, прав на взыскание ущерба с виновных лиц) поскольку запланировано перевести все расчеты в блокчейн.

Приоритет также получит параметрическое страхование, которое выплачивается автоматически при наступлении страхового случая из-за стихийного бедствия. Такой подход позволит компаниям и гражданам, попавшим в страховой случай и имеющим право на возмещение, получить средства в кратчайшие сроки.

По поводу сроков введения новых продуктов Патрик Шмид (Patrick Schmid), вице-президент RiskBlock сказал: "Сейчас все эти приложения в процессе разработки. Мы ожидаем, что работа с доказательствами страхования и первым уведомлением об ущербе будут полностью завершены и готовы к тестированию участников до конца лета".

Альянс RiskBlock был создан в середине 2017 года для ведения страховой исследовательской и образовательной деятельности сетью The Institutes. RiskBlock был одним из основателей Ethereum Enterprise Alliance.

По словам Шмида вопросы конфиденциальности в общедоступной сети — проблемой для страховых компаний. "Что мы узнали из тестирования Эфириума? То, что наши участники увидели огромную ценность в смарт-контрактах и огромное значение технологии блокчейна, но они были немного обеспокоены изоляцией данных. — сказал он.

— Даже с закрытым вариантом Эфириума они все равно беспокоились о том, что все данные, даже будучи зашифрованным и хэшированными, хранятся на каждом узле в системе". Команда потратила два года на тестирование корпоративных решений на базе блокчейна. Выбор шел из Quorum (разработанный JPMorgan Chase), Hyperledger Fabric, Corda и Digital Asset.

"Мы прошли через интенсивный и трудоемкий процесс и, наконец, сузили наш выбор до двух вариантов, которыми стали Corda и Digital Asset, — сказал Шмид.

— Они шли с минимальным отрывом, но мы решили остановиться на Corda и будем развиваться в этом направлении". Необходимость в тесном сотрудничестве крупнейших мировых страховых альянсов сыграла также немалую роль в выборе платформы. Ранее другой союз B3i (входят Allianz, Aegon и Swiss Re при поддержке AIG и AIA) отказался от Hyperledger в пользу Corda.

"После переоценки наших критериев конфиденциальности данных, производительности и операционной совместимости мы пришли к выводу, что Corda идеально подходит для наших приложений, а также для нашей будущей стратегии для страховой бизнес-сети", — сказал Маркус Традт (Markus Tradt), технический директор B3i.

Традт сказал, что видение B3i выходит далеко за рамки развертывания блокчейнов для конкретного случая использования и что его консорциум работает с партнерами и третьими сторонами над созданием приложений. По словам Шмида "возможность обеспечения операционной совместимости сразу", стала решающим фактором для RiskBlock.

Теперь все основные страховые блокчейн-консорциумы используют Corda, в том числе платформа Insurwave (страхование морских перевозок дочернее предприятие EY и Maersk) и страховые альянсы Индии и Италии. Кроме того есть вероятность того, что банки и, в первую очередь Royal Bank of Scotland (RBS), рассматривают возможность токенизации активы на платформе R3 Corda через решение проекта Cordite.