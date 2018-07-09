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Источник Правда.Ру

Walmart патентует отслеживание почтовых отправлений на блокчейне

Экономика » Криптовалюты

Очередная заявка Walmart на получение патента на блокчейн-разработку под названием "Delivery Reservation Apparatus and Method" (Аппарат и метод резервирования грузовых доставок) подана в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Walmart патентует отслеживание почтовых отправлений на блокчейне. 389254.jpeg

Описание системы доставки специальных "шкафчиков" или "боксов", которые могут быть расположены в жилых домах, на транспортном узле (пересадочной станции или хабе) или другом публичном месте, где возможно организовать систему хранения, является частью большой работы Walmart по формированию экосистемы "умной доставки" или "умной посылки".

Компания уже подала несколько патентных заявок США в этой области, о которых Правда.ру писала - в частности, о курьерской безпилотной доставке и о доставке медикаментов.

Еще раньше Walmart запатентовал разработку системы распределения электроэнергии на базе блокчейна. Сочетание этих патентов позволит мировому ритейлеру поставлять не только промышленные товары, но и медикаменты и продукты питания, в том числе и скоропортящиеся, потребителям в кратчайшие сроки, с гарантией сохранности и при максимальной экономии энергии.

Система контроля за почтовыми отправлениями позволит хранить посылку до того момента, пока получатель не поставит отметку в блокчейне о ее получении. Система будет отслеживать не только занят тот или иной бокс, но и всю цепочку боксов, необходимую для доставки посылки. Таким образом компания будет не только оперативно доставлять посылки, но и знать на каком этапе она могла затеряться. 

"Каждое место на док-станции имеет соответствующий блок мощности для каждого бокса. Транзакции для единиц мощности отслеживаются в регистре с доступными единицами мощности, указывающими открытое местоположение на док-станции или сокращенными единицами мощности, указывающими что-либо в этом месте есть запираемый шкафчик, либо место зарезервировано для будущей доставки, - говорится в патентной заявке Walmart.

В некоторых вариантах осуществления док-станции используют систему резервирования цепочки, и, таким образом, каждая док-станция может быть узлом в блочной сети". 

Там же описана система электронных ключей-дешифровщиков. Данные о наличии свободных ящиков будут размещены в открытом реестре, как только ящик занят под посылку, то данные о его блокировке отражаются в системе.

Распределенный реестр в данной системе связывает почтовые ящики в единую сеть для мониторинга того, какие ячейки уже заняты, а какие свободны для использования.

Поскольку реестр ящиков предлагается сделать публичным, то Walmart создает систему, которой с большой долей вероятности могут пользоваться и другие участники рынка, например, гиганты интернет-торговли, локальные поставщики и т.д.

Для оплаты указанных услуг могут быть привлечены крупнейшие платежные системы, например, Mastercard, который получил несколько патентов на разработки в сфере блокчейн-технологий, в том числе на метод анонимизации транзакций. 

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