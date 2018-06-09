Швейцарский Hypothekarbank Lenzburg начал открывать банковские счета компаниям, деятельность которых связана с криптовалютами и блокчейном.
"Hypothekarbank Lenzburg модернизирует бизнес в технологическом плане и реализует совместную стратегию в финтехе, поэтому для нас важно сотрудничать с молодым сектором криптовалют и блокчейна в Швейцарии", — сказала генеральный директор банка Марианна Вилди.
Банк знает о проблемах отмывания денег через криптоактивы, поэтому подробно изучил возможные риски и все аспекты партнерства с криптовалютной индустрией, а также проинформировал Орган по надзору за финансовым рынком Швейцарии (FINMA) о готовящемся проекте.
Глава банка уточнила, что Hypothekarbank Lenzburg тщательно проверяет своих клиентов и счета открыты пока только двум компаниям из отрасли криптовалют: Geissbühler, Weber&Partner AG.
Эти компании прошли необходимые юридические и аналитические процедуры, поскольку процессы обеспечения соблюдения проверки добросовестности (Due diligence) должны работать безупречно.
В 2017 году услуги по управлению криптоактивами начал предлагать местный банк Falcon Private Bank. Bank Frick из Лихтенштейна стал первым банком, который предложил свои клиентам услуги холодного хранения криптовалют и прямые инвестиции в BTC, BCH, ETH, LTC и XRP.
Российский публицист Захар Прилепин попросил у президента страны Владимира Путина охарактеризовать ситуацию и планы украинских властей в отношении ЛНР и ДНР.
Американский президент заявил, что Россия должна вернуться в G8.
Россию снова обвиняют в жертвах среди мирного населения Сирии. На этот раз организация под названием "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".