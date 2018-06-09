Московский суд заочно арестовал Александра Винника

Останкинский суд Москвы заочно арестовал российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника, задержанного в Греции по запросу США.

Его обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенное организованной группой. Винник объявлен правоохранительными органами России в международный розыск по делу о хищении неустановленными лицами 750 млн руб.

Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Виннику меру пресечения в виде содержания под стражей заочно. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159.6 ("Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное организованной группой") УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Винник был задержан в Греции по запросу американских властей 25 июля 2017 года в связи с обвинениями в отмывании от $4 до $9 млрд через биржу криптовалют. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило ему обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Генпрокуратура РФ также направила запрос на выдачу Винника.

Согласно версии американской юстиции, россиянин организовал электронную площадку для незаконного осуществления обменных операций с криптовалютой и с ее помощью отмывал финансовые средства. В декабре 2017 года Верховный суд Греции оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции Винника в США.

В отношении него суды Греции вынесли решения об экстрадиции в США и об экстрадиции в Россию, окончательное решение должен принять министр юстиции Греции. На судебных заседаниях Винник неоднократно заявлял о желании быть экстрадированным в РФ.