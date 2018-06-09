Греф не советует покупать крипту, если вы не игрок в казино

Президент Сбербанка Герман Греф считает, что "запрет криптовалют не лучшее решение как для развития технологии, так и для раскрытия всего потенциала самих криптовалют".

"Большинство правительств считает, что криптовалюта является имуществом и, как любое имущество, должна подлежать налогообложению. Если ты купил биткойны и они выросли в цене, то, соответственно, ты должен заплатить налог. Это, конечно, резко снижает привлекательность инструмента как средства платежа",- заявил он в интервью "Ъ".

Он также поделился с журналистами издания опытом покупки криптовалют. При этом он отметил, что сейчас не пользуется ими. "Ранее я делал покупки криптовалюты, чтобы разобраться в технологии.

Но никогда не для спекуляций.Для меня было важно понять, как это все работает, какова технология, какая у нее уязвимость, насколько это удобно и как это можно использовать в нашем бизнесе.Но больше я криптовалюту не покупаю, и всем, кто не любит играть в казино, я бы делать этого не рекомендовал",- сказал глава Сбербанка.