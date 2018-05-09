Гейтс негативно отозвался о биткоине

Известный миллиардер Билл Гейтс высказался относительно криптовалют.

В эфире он назвал биткоин одной из наиболее спекулятивных вещей в мире. "С точки зрения класса активов, вы ничего не производите, поэтому не следует рассчитывать на то, что его цена будет расти. Это похоже на теорию большего дурака в чистом виде", - сказал Гейтс.

Похожего мнения придерживается основатель и бывший генеральный директор платежной системы PayPal Билл Харрис. Он назвал биткоин мошенничеством. "Я устал говорить: "Будьте осторожны, это спекулятивно". Затем "Будьте осторожны, это азартные игры". Затем: "Будьте осторожны, это пузырь". Хорошо, я скажу это: биткойн - это мошенничество", - рассказал в интервью изданию Recode Билл Харрис в конце апреля.

"Проигравшие - плохо информированные покупатели, оказавшиеся в спирали жадности", - отмечает он. Экстремальная волатильность цен делает биткойн нежелательным в качестве сохранного актива. А криптобиржи гораздо менее надежны и заслуживают доверия, чем обычные банки и брокеры. Он отмечает, что биткоин не имеет внутренней ценности.

"Это имеет значение, если люди думают, что другие люди будут покупать его по более высокой цене - теории Большого Дурака", - говорит Билл Харрис.

По его мнению, криптовалюта лучше всего подходит для одного использования: криминальной деятельности. Поскольку транзакции могут быть анонимными - правоохранительные органы не могут легко отслеживать, кто покупает и продает.