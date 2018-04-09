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Три банка Южной Кореи проверяют на соответствие правилам по обмену криптовалют

Экономика » Криптовалюты

Южнокорейские финансовые регуляторы должны проверить три национальных банка на их соответствие недавно введенным правилам борьбы с отмыванием денег для счетов обмена криптовалютами.

Три банка Южной Кореи проверяют на соответствие правилам по обмену криптовалют. 385619.jpeg

С 19 по 25 апреля Комиссия по финансовым услугам и Группа финансовой разведки проведут инспекции на месте в банках NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana.

По сообщению Комиссии по финансовым услугам, особое внимание будет уделяться соблюдению банками новых правил проверки подлинности и полноте информации, прелоставленной для обмена криптовалютами, в том числе проверят соответствие открытых счетов и соответствующее количество депозитов.

Одновременно Группа финансовой разведки настоятельно призвала другие финансовые учреждения, не включенные в инспекцию на этот раз, провести свои собственные проверки для  выяснения насколько полно банки соответствуют новым правилам борьбы с отмыванием денег.

В феврале этого года финансовый регулятор запретил  национальным банкам предлагать виртуальные анонимные учетные записи для клиентов обмена криптовалютами для предотвращения отмывания денег и незаконного оттока капитала через криптоконверсии.

 

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