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Источник Правда.Ру

Пакистан запретил операции с криптовалютами

Экономика » Криптовалюты

Государственный банк Пакистана (SBP) издал циркуляр, согласно которому финансовым институтам страны запрещено осуществлять любые операции с виртуальными валютами и ICO-токенами. 

Пакистан запретил операции с криптовалютами. 385617.jpeg

Так, в документе подчеркивается, что регулятор не выдавал лицензий каким-либо частным лицам или организациям, которые позволяли бы совершать операции с цифровыми валютами. В том числе, в документе говорится следующее:

"Виртуальные валюты, такие как биткоин, litecoin, pakcoin, onecoin, dascoin, pay diamond и т. д., а также ico-токены не являются законным средством платежа, выпускаемым или гарантируемым правительством пакистана. SBP не уполномочивал и не выдавал лицензий частным лицам и организациям, которые позволяли бы им выпускать, продавать, покупать, обменивать или инвестировать в какие-либо виртуальные валюты/коины/токены на территории Пакистана".

Кроме того, в "Циркуляре №3" указано, что всем банкам, микрофинансовым организациям и платежным провайдерам не рекомендуется заниматься процессингом, использованием, трейдингом и хранением криптовалют, а также осуществлять любые виды транзакций, рекламировать и инвестировать в цифровые активы.

"Банки, микрофинансовые организации и платежные провайдеры не должны способствовать тому, чтобы их клиенты/владельцы счетов осуществляли транзакции с виртуальными валютами и ico-токенами. информация о любых подобных подозрительных транзакциях должна быть немедленно передана в группу финансового мониторинга", - отмечается в директиве Центробанка.

Напомним, несколько дней назад подобные меры принял и Резервный банк Индии, который запретил финансовым институтам производить операции с криптовалютами. В то же время правовой статус биткоина в этой стране остался прежним, а местные биржи продолжают работу в штатном режиме. 

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