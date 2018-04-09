Китайцы будут развивать блокчейн на Дальнем Востоке

Фонд развития Дальнего Востока и китайская компания Tai Cloud Corporation (Tai Cloud) заключили соглашение о совместной реализации проектов на базе технологии блокчейн в Дальневосточном федеральном округе.

Одним из таких проектов станет финансовый центр во Владивостоке.

Как отмечается в пресс-релизе Фонда, в целях повышения темпов развития региона по поручению Президента РФ прорабатывается проект создания специального финансового центра во Владивостоке - деловой столице региона, в том числе с целью формирования условий для быстрого внедрения современных технологий, включая блокчейн.

"Мы делаем первые шаги в сфере блокчейн-технологий. По мере внедрения новых блокчейн-решений в различных отраслях, преимущества для экономики и общества будут только расти. Технология поставок апельсинов, запущенная Tai Cloud - всего лишь один, хотя и важный пример того, как блокчейн может сделать эффективной и прозрачной всю цепь поставок.

Российский Дальний Восток обладает природными ресурсами, использование которых также может стать более эффективным за счет внедрения современных блокчейн-технологий. Это относится, например, к алмазам. На Дальнем Востоке производится треть всего мирового объема алмазов", - отметил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Поэтому еще одним из первых возможных направлений применения блокчейн-технологий Tai Cloud могут стать D1 "цифровые бриллианты". Этот проект по созданию обеспеченных бриллиантами цифровых токенов D1, преобразующих бриллианты в инвестиционные активы, сопоставимые с золотом, Фонд развития Дальнего Востока реализует совместно с сингапурской компанией Diamundi.

Компания Tai Cloud обладает опытом разработки и реализации множества инновационных решений, построенных на базе блокчейн, включая технологии управления цепью поставок, энергетической инфраструктурой, учетными записями пациентов, финансовые технологии.

Tai Cloud участвует во внедрении решений, разработанных для таких организаций, как Китайская национальная пищевая корпорация, Государственная сетевая корпорация, Китайский фонд исследований возраста, правительство Ганьчжоу, провинция Цзянси и многих других. Компания Tai Cloud активно развивает связи со странами, участвующими в программе инициативы "Один пояс и один путь", включая Таиланд, Казахстан и Россию.

"Мы рады заключить соглашение о сотрудничестве с Фондом развития Дальнего Востока и с нетерпением ожидаем возможности совместной реализации продвинутых блокчейн-решений в рамках международного российско-китайского проекта, который станет важным элементом сотрудничества между нашими странами в области инициативы "Один пояс и один путь", - отметил Дэнни Дэнг (Danny Deng), Президент Tai Cloud, представлявший китайский блокчейн-сегмент на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Tai Cloud - группа компаний, которая одна из первых начала заниматься исследованиями и разработкой приложений на базе блокчейн-технологий в Китае. В 2014 году Tai Cloud разработала первую в Китае финансовую блокчейн-систему в области управления интеллектуальной собственностью.

Это первая китайская блокчейн-компания, зарегистрированная на новом ОТС рынке, а также - один из пионеров в области исследований, разработки и популяризации блокчейн-технологий в Китае. Компания разрабатывает блокчейн-приложения, обеспеченные стабильной базовой инфраструктурой и компонентами, необходимыми для ведения хозяйственной деятельности в различных областях.

Tai Cloud способна интегрировать блокчейн-решения в традиционные информационные технологии, интернет вещей, в большие данные (big data), облачные вычисления, искусственный интеллект и другие сферы - с учетом специфических требований, предъявляемых бизнесом к архитектуре, построенной на эффективной комбинации систем.

На сегодня Tai Cloud обладает опытом внедрения блокчейн-систем в различных областях, включая авторские права, продукты питания, транспорт, медицинские услуги, социальное обеспечение, цепи поставок, большие данные, туризм и финансы, а также различные отраслевые решения.