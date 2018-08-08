Coinbase сделала важные объявления

Криптовалютная биржа Coinbase объявила о серьезном увеличении ежедневных торговых лимитов до 25 тысяч долларов США. Кроме этого, биржа сообщила, что теперь на платформе возможно торговать криптовалютами сразу после покупки, а не через пять дней после ее покупки, как это было ранее.

Как отмечается в блоге компании, "миллионы людей обращаются к Coinbase, чтобы начать покупать и продавать криптовалюту. Но когда клиенты регистрируются, они не хотят ждать несколько дней, прежде чем они смогут начать совершать торговые операции. Хотя мы поддерживаем мгновенные переводы с помощью банковских переводов и дебетовых карт, покупки через прямые списания с банковского счета клиента могут занять несколько дней.

С помощью этого обновления клиенты получат мгновенный кредит для средств, направляемых с банковского счета, что позволит покупать и продавать криптовалюты через долларовый кошелек и обратно. Но вывод средств с платформы Coinbase будет возможен только после поступления на счет платформы средств с банковского расчетного счета клиента".

Что касается торговых лимитов, то до сих пор максимально допустимый торговый лимит составлял 25 тысяч долларов в неделю. Теперь для проверенных клиентов этот предел повышен в семь раз до 25 тысяч долларов США в день.

Эти обновления будут доступны в течение следующего месяца для американских клиентов, которые завершили процесс проверки личности на Coinbase. Клиенты, которые еще не завершили этот процесс, должны будут сделать это, прежде чем получат доступ к новым функциям.

"Мы также будем прилагать все усилия, чтобы довести эти же улучшения до наших клиентов по всему миру", — отмечается в блоге.