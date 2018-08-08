Мобильное приложение для стоматологического здоровья теперь доступно для iOS

Dentacare, приложение, которое вознаграждает людей за развитие здоровых привычек стоматологической профилактики, теперь доступно в AppStore.

Если вы новый пользователь Dentacoin*, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что делает приложение Dentacare Health Training и как оно относится к вам. Концепция проста: поддерживая надлежащую стоматологическую профилактику и придерживаясь всех рекомендаций в приложении, пользователи в качестве вознаграждения получат токены Dentacoin. В настоящее время эта базовая версия iOS, вознаграждающая пользователей бонусами Denta Points, которые могут быть погашены за соответствующее количество Дентакоинов после прохождения курса.

Приложение Dentacare Mobile нацелено на формирование долговременных привычек стоматологической профилактики посредством прохождения интенсивной программы обучения.

"Мотивация — это то, с чего вы начали. Привычка — это то, что держит вас" — Джим Рюн.

Основная начальная программа длится три месяца, так как считается, что именно этот временной интервал, необходим для того, чтобы любой вид деятельности перерос в привычку.

"Называйте это, как хотите, стимулы — это то, что заставляет людей работать усерднее" — Никита Хрущев.

Только после выполнения всех процедур в течение трехмесячного периода пользователи могут вывести свои токены Dentacoin, которые можно использовать для оплаты стоматологических услуг (криптовалюты уже принимаются в стоматологической практике в 14 странах мира), покупки средств для ухода за зубами, в страховой программе Dentacoin Assurance**, а также их можно хранить как инвестиции или торговать на бирже с целью получения прибыли.

Благодаря мобильному приложению Dentacare Health Training у взрослых и детей будет улучшаться не только здоровье зубов, но и общее состояние здоровья. Часто игнорирующийся факт заключается в том, что стоматологическое здоровье напрямую связано с общим состоянием здоровья человека.

"Стоматологическое здоровье не является чем-то, что "не плохо бы иметь", это не менее важно, как любая другая часть тела. Исходя из области стоматологии, мы из личного опыта знаем, как плохое здоровье зубов может привести к общему плохому состоянию здоровья. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой и нервной системами составляют лишь часть проблем, связанных с плохим здоровьем зубов. Таким образом, для каждого человека чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень гигиены полости рта. Люди должны быть осведомлены о важности надлежащей стоматологической дисциплины в качестве профилактической меры, а затем мотивироваться, чтобы придерживаться рекомендаций и формировать здоровые привычки. Здесь системы геймификации и вознаграждения являются "ключевыми аспектами" для достижения необходимого уровня осведомленности о стоматологическом здоровье", — комментирует доктор Димо Даскалов, ведущий стоматолог и педагог в области протезной стоматологии.

Что отличает Dentacare Health Training от других подобных приложений? Джеремия Гренцебах, основной разработчик в Dentacoin, комментирует: "На рынке есть только несколько приложений с аналогичной целью. Тем не менее, Dentacare имеет свои отличительные характеристики. Во-первых, он ориентирован на установление привычек, а не на поощрение одноразовых усилий. Трехмесячная программа Dentacare ориентирована на обучение людей важности гигиены полости рта и профилактики в игровой форме. Предусмотренная система стимулирования — еще одна уникальная особенность Dentacare. Только пользователи, которые придерживаются рекомендаций в приложении на протяжении всей трехмесячной программы (а затем и дальше по желанию), вознаграждаются за свои усилия и хорошие результаты с помощью токенов Dentacoin. Поэтому стимулы служат не только как начальный триггер для использования приложения, но и мотивируют продолжение. Получаемые токены имеют реальную ценность: их можно обменять на криптовалютных платформах, где они хранятся для потенциального умножения стоимости и/ или использовать в качестве средства оплаты стоматологических услуг в клиниках в 14 странах мира".

Android-версия Dentacare Health Training была официально выпущена в ноябре 2017 года, и с тех пор более 23 тысяч пользователей начали путь к улучшению здоровья полости рта. Теперь этот путь открыт и для пользователей iOS.

* Dentacoin — это первое блокчейн-решение для глобальной стоматологической индустрии, нацеленное на повышение эффективности в отрасли и изменение парадигмы с "заботы о больном" на профилактическую помощь через многочисленные приложения на основе Blockchain, а также ставящее целью развитие криптовалютных взаимоотношений в отрасли (Dentacoin, DCN). www.dentacoin.com

** Dentacoin Assurance — это модель страхования, разработанная Фондом Дентакоина, поощряющая выплаты за профилактику, а не за лечение.