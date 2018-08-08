Международная компания Accenture подала патентную заявку в USPTO на создание оборудования для повышения скорости и безопасности транзакций в блокчейне.
Появление новых угроз безопасности, выявленное в прошлом и этом году хакерами на ряде криптовалютных бирж, требует ответа сообщества как в части юридических компаний, так и частных лиц. Согласно патентной заявке в USPTO, технология позволит не только ускорить программные процессы, но и улучшит безопасность приложений, поддерживающих цепочки транзакций.
"Например, вся реализация или ее часть может быть совокупностью схем, включающих в себя центральный процессор (CPU), микроконтроллер или микропроцессор, специализированную интегральную микросхему (ASIC), а также программируемое логическое устройство (PLD) или программируемую логическую матрицу (FPGA). Также они могут быть совокупностью схем, включающих в себя дискретную логику или другие компоненты — например, аналоговую или цифровую схемы или любую их комбинацию", — говорится в описании к патентной заявке.
Также там отмечается, что повышенная безопасность и масштабируемость, вызванные изобретением, обусловлены тем фактом, что шифрование и дешифрование данных осуществляются как аппаратным устройством, так и программной реализацией и таким образом не ограничиваются каким-то одним способом.
"В результате показанная реализация… повысила безопасность и масштабируемость по сравнению, например, с системами безопасности, основанными только на программном обеспечении", — отмечается в заявке на патент. Диверсифицируются и способы хранения инструкции на различных носителях, включая флэш-память и магнитные или оптические диски (накопители на жестких дисках, CDROM, стираемые ППЗУ, постоянные запоминающие устройства, память с произвольной выборкой).
"Для децентрализованных криптовалютных систем такой постоянный учет имеет решающее значение для укрепления доверия между участниками. Но для финансовых учреждений, сталкивающихся со множеством рисков и нормативных требований, абсолютная неизменность является потенциальным препятствием", — подытожил исполнительный директор Accenture Ричард Лумб (Richard Lumb).
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