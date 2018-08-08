Barclays собрал топ-команду для работы с криптой

Британский Barclays формирует команду топ-менеджеров с целью изучения запуска платформы торговли криптовалютами. Видимо, на этот шаг его подтолкнула политика других крупных инвестиционных банков, которые ищут способы воспользоваться быстрорастущим сектором криптовалют.

Более того, как писала "Правда.Ру" ранее, Barclays вошел в конгломерат из семи мировых банков, которые тестируют специальную блокчейн-платформу для сокращения транзакционных банковских издержек.

Barclays назвал это "проект цифровых активов по интегрированию торговой площадки цифровых активов в свой бизнес". Направление возглавил руководитель отдела по торговле энергоносителями Крис Тайрер (Chris Tyrer). В команду вошли: ответственный за макростратегию на зарождающихся рынках и рынках иностранных валют Марвин Барт (Marvin Barth) и один из руководителей технологического подразделения Barclays, занимающегося технологией блокчейна с 2015 года Ли Брейн (Lee Braine).

Ранее главный исполнительный директор банка Джес Стали (Jes Staley) сообщил, что опасается неясностей в вопросах регулирования и соблюдения законодательства, связанного с криптовалютами. "Этот класс активов — реальный вызов для нас, потому что, с одной стороны, есть желание оставаться в авангарде совершенствования технологий в области финансов, — заявил он. — С другой стороны, существует вероятность того, что криптовалюты будут использоваться в деятельности, которую банк не одобряет".

Несмотря на это участники нового проекта уверены, что криптовалюты смогут стать полноценным классом активов, а технология блокчейна, лежащая в их основе, позитивно отразится на работе IT-структуры банка, повысив к нему интерес и доверие клиентов.

Более того, вышедшие недавно обзоры Juniper Research и IHS Markit однозначно называют банковский и финансовый сектора основными бенефециарами от введения технологии блокчейн.

Сам Barclays подал две патентные заявки, связанные с криптовалютными продуктами. Первая называется Secure Digital Data Operations ("Безопасные цифровые транзакции"). В ней описывается система перевода цифровой валюты от плательщика к получателю, способная идентифицировать обоих участников и подтверждать транзакции при помощи криптографических средств. Вторая — Data Validation and Storage ("Проверка и хранение данных"). Она относится к системе учета данных в блокчейне.