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"Ромир": число обладателей криптовалют в РФ находится в пределах статпогрешности

Экономика » Криптовалюты

Исследовательский холдинг "Ромир" провел репрезентативный опрос для выявления значимости и понимания темы криптовалют для населения нашей страны. В опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18+, проживающих во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах.

По результатам исследования эксперты сделали вывод, что подавляющее большинство населения относится к цифровым деньгам скептически, а теми, кто их все-таки приобретает, движет не только желание заработать.

Как отмечают исследователи, впервые в подобном опросе участвовали респонденты из разных возрастных групп и с разным уровнем доходов из всех федеральных округов. В результате выяснилось, что несмотря на повышенное внимание к проблематике какое-то представление о криптовалютах имеют менее половины россиян — 44 процента. При этом большая часть опрошенных (56 процентов) заявили, что не знают, что это.

Тридцать один процент респондентов ответили, что примерно представляют, что такое криптовалюты, но точного и ясного понимания у них нет. Этот ответ чаще давали участники опроса из группы с низкими доходами (менее десяти тысяч рублей на члена семьи) — 38 процентов. Любопытно, что в группе с высокими доходами (от 25 тысяч рублей и выше на члена семьи) доля тех, кто имеет представление о криптовалюте, оказалась даже ниже среднестатистического показателя — 26 процентов.

Только 13 процентов сообщили, что хорошо знают и понимают принципы работы криптовалют. В основном, это молодые люди — в группе от 18 до 24 лет доля составила 27 процентов, в группе 25-31 — 21 процент. Среди тех, кто хорошо осведомлен о цифровых деньгах, мужчин оказалось в два раза больше, чем женщин — 18 процентов против девяти.

При этом из тех, кто представляет себе (точно или примерно), что такое цифровые деньги, 87 процентов приобретать их не планируют. Вложиться не прочь лишь 11 процентов. О том, что криптовалюта у них есть, заявили только два процента опрошенных. С учетом пропорций можно сказать, что число ее обладателей находится в пределах статпогрешности.

Несмотря на большое количество разных криптовалют опрошенные заявили, что вкладывались в основном лишь в две — Bitcoin и Ethereum, причем Bitcoin выбирали в пять раз чаще.

Три четверти (76 процентов) тех, кто приобретал криптовалюту, подтвердили, что покупали ее с целью заработка. При этом более половины из них отметили, что достигли поставленных финансовых целей.

Двадцать четыре процента заявили, что, помимо стремления заработать, ими двигало желание следовать моде. Шестнадцать процентов отметили, что приобрели цифровые деньги, так как собираются оплачивать ими товары и услуги. Пятнадцать процентов сообщили, что вложились в криптовалюту из-за повышенного внимания к теме СМИ и рекламы.

Как отметил президент исследовательского холдинга "Ромир" доктор социологических наук Андрей Милехин, "исследование наглядно продемонстрировало, что каким-то значимым финансовым инструментом криптовалюты пока не стали. Более того, российское общество, ранее не раз обжигавшееся на различных схемах быстрого обогащения, демонстрирует в данном случае здоровый скептицизм".

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