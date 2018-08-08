Финансовый регулятор Великобритании предупреждает инвесторов о фирмах-клонах

Власти Великобритании по финансовому регулированию (FCA) предупредили инвесторов о так называемой "фирме-клоне" инвестиционной компании Fair Oaks Capital Ltd. в заявлении, опубликованном 7 августа.

Фирмы-клоны — это компании, которые осуществляют предпринимательскую деятельность под предлогом того, что они являются фирмой, зарегистрированной FCA. Почти все юридические лица, оказывающие финансовые услуги в Великобритании, должны быть авторизованы или зарегистрированы в FCA.

В заявлении FCA обращает внимание на мошеннические компании, нацеленные на жителей страны, используя регистрационные данные фирм, уполномоченных регулирующим органом. Клон Fair Oaks Crypto нацелен на то, чтобы обмануть потенциальных жертв мошенничества, заявив, что они представляют Fair Oaks Capital.

FCA предоставила контактные данные фирмы-клона, чтобы потенциальные инвесторы или клиенты могли избежать обмана. Британский регулятор также предложил инвесторам проверить регистр финансовых услуг перед тем, как обратиться к фирме, чтобы убедиться в законности ее действий.

В мае FCA открыла 24 расследования в отношении криптовалютных компаний по поводу соблюдения финансового регламента, чтобы "определить, могут ли они заниматься регулируемой деятельностью, требующей авторизации FCA".

Как правило, FCA демонстрирует позитивный подход к регулированию криптовалют. Недавно было объявлено о создании глобальной инициативы под названием "Глобальная сеть финансовых инноваций" (GFIN) для улучшения сотрудничества между регулирующими органами и компаниями в таких инновациях, как блокчейн.

GFIN стремится консультироваться по различным темам, включая регулирование ценных бумаг и ICO. В марте FCA запустила криптовалютную целевую группу в сотрудничестве с Банком Англии, чтобы изучить способы регулирования и поддержки расширяющихся криптотехнологий. Незадолго до этого регулятор ввел глобальную финтехсреду для песочницы, которая позволяет создавать инновационные финтехразработки, не требуя полного, строгого регламентированного процесса тестирования.

В прошлом месяце Большой инновационный центр, DAG Global и Deep Knowledge Analytics опубликовали отчет, который показывает, что Великобритания имеет институциональные и технологические ресурсы, необходимые для того, чтобы стать лидером в криптоэкономической экосистеме в течение ближайших нескольких лет. Хотя в исследовании отмечается, что сегмент блокчейна находится на ранних стадиях развития во всем мире, он по-прежнему находит поддержку на правительственном уровне.

Министр жилищного строительства Великобритании Эдди Хьюз (Eddie Hughes) призвал правительство уделять приоритетное внимание развитию технологий, чтобы "обеспечить социальную свободу, повысить эффективность и восстановить доверие общества".