US DEA: криминальная активность в криптовалютах упала на 80%

Агент Управления по контролю за наркотиками США (DEA) отметил, что роль биткойна (BTC) в преступлениях снизилась до всего лишь десяти процентов транзакций, в то время как сами транзакции "сильно выросли", сообщает Bloomberg.

В интервью специальный агент DEA Лилита Инфанте (Lilita Infante), являющаяся членом целевой группы Cyber ​​Investigative из десяти человек, заявила, что соотношение законных и незаконных транзакций биткоина перевернулось за последние пять лет, отметив, что "объем вырос чрезвычайно, количество транзакций и стоимость доллара за многие годы выросли в криминальной деятельности, но соотношение уменьшилось".

Концепция преступников, обратившихся к криптовалютам в качестве альтернативы наличным деньгам, традиционно составляла центральный аргумент, используемый критиками будущего биткоина. Регуляторы также приступили к решению проблем предполагаемого использования криптовалюты в незаконных целях, часто связанных с терроризмом и отмыванием денег.

Однако, поскольку популярность биткоина выросла, в настоящее время законная торговля формирует подавляющее большинство активности, а Инфанте отмечает, что "большинство транзакций используется для спекуляции ценами".

Она также добавила, что несмотря на то, что альткоины, ориентированные на конфиденциальность, менее ликвидны и более анонимны, чем BTC, DEA "все еще имеет способы отслеживания" валют, таких как Monero и Zcash.

Инфанте пришла к выводу, что "блокчейн на самом деле дает нам множество инструментов, позволяющих идентифицировать людей. Я на самом деле хочу, чтобы они продолжали использовать их [криптовалюты]".

На публичной встрече в США по цифровым активам в середине июля управляющий партнер Andreessen Horowitz Скотт Купор (Scott Kupor) предположил, что "биткоин — лучший друг правоохранительных органов" из-за способности отслеживать незаконные транзакции на блокчейне.