Минфин подготовил письмо, исходя из которого налоговой базой по операциям купли-продажи криптовалют является превышение доходов от их продажи над документально подтвержденными расходами на приобретение.
Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала этот документ по нижестоящим налоговым органам 4 июня.
Как сообщает Интерфакс, Минфин констатирует, что в законодательстве РФ правовой статус криптовалют не определен, а особый порядок налогообложения доходов физических лиц при совершении операций с ними не установлен.
Но при этом Налоговый кодекс (НК) РФ требует толковать в пользу налогоплательщика все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах, а доходом признает экономическую выгоду.
Исходя из этого Минфин "полагает возможным" - до появления законодательного регулирования - при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций с криптовалютами, исходить из нормы абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ.
"Вместо получения имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества", - гласит это положение НК РФ.
Из письма Минфина также следует, что физические лица должны самостоятельно исчислять налог от операций с криптовалютами и представлять в налоговый орган декларацию.
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