Федор Богородский: El Petro Gold Будет нацелен на розничный рынок

Тимур Аитов вместе с создателем El Petro поговорят об опыте внедрения государственных криптовалют, обсудят проект El Petro Gold и рассмотрят вопрос борьбы с коррупцией.
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Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
После "Прямой линии" Путина и его очередных слов про "глобальный рывок России" в ряде СМИ снова заговорили про "русскую Арктику".