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Bitmain проведет IPO. Не в Китае

Экономика » Криптовалюты

Китайская компания Bitmain планирует проведение первичного размещения ценных бумаг (IPO) не в Китае. Как сообщил глава компании Цзихань У рассматриваются либо Гонконг, либо иные площадки, где торговля ведется в долларах США.

Bitmain проведет IPO. Не в Китае. 387888.jpeg

Потенциальными заинтересованными инвесторами называет компании Sequoia Capital и IDG Capital. «Задача заключается в продвижении наших технологий сверх того, что мы уже достигли», – сказал У.

Публичная продажа акций очень важна как для Bitmain, так и для индустрии в целом. Майнеры, разработчики и венчурные капиталисты предпочитают большую прозрачность, поскольку они пытаются успокоить регуляторов и доказать, что прошлогодний бум, связанный с цифровыми активами не является спекулятивным пузырем.

Привлечение средств через IPO позволит Bitmain активнее развивать новые направления, в частности искусственный интеллект. Именно это направление пользуется полной поддержкой китайских властей, в отличие от криптовалют, поэтому так важно для компании привлечь фиатные валюты.

Bitmain считается доминирующим производителем оборудования для майнинга – его доля составляет почти 80% на рынке майнингового оборудования.

По словам У, в 2017 году выручка Bitmain составила $2.5 млрд. У и соучредитель компании Микри Чжан принадлежит около 60% в бизнесе.

Компания продает ASIC-майнеры для добычи криптовалют по всему миру, а также управляет двумя самыми крупными майнинговыми пулами сразу двух сетей BTC и Bitcoin Сash: Antpool и BTC.com. В апреле, главный конкурент Bitmain в Китае, Canaan Creative, заявлял о намерении провести первичное размещение ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже.

По некоторым данным, он планирует привлечь $1 млрд, что в 12 раз меньше, чем общая выручка Bitmain за 2017 год.

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