SAP запустила облачную платформу на блокчейне

Немецкая компания SAP запустила облачную платформу, чтобы помочь корпорациям создавать приложения на базе блокчейна, цель которой в предоставлении предприятиям инфраструктуры для создания бизнес-приложений поверх таких блокчейнов как Hyperledger Fabric.

Это блокчейн-платформы, созданные при поддержке SAP. Этот проект был официально развернут после того, как корпорация провела работу с 65 компаниями в рамках Blockchain Co-Innovation Initiative по тестированию применения блокчейна в различных отраслях, таких как цепочка поставок, производство, транспорт, продукты питания и фармацевтика.

Компания также работает над технологией отслеживания цепочек поставок для сельского хозяйства. Партнерами SAP в этом проекте стали отраслевые компании Johnsonville, Naturipe Farms и Maple Leaf.

DLT-решение будет интегрировано в существующую технологию Global Track и Trace в качестве "дополняющего основные процессы, которое создаст общее представление о данных для всех заинтересованных сторон, участвующих в цепочке поставок".

SAP объявила о создании блокчейн-консорциума, члены которого имеют право использовать технологии, разработанные группой. В консорциум вошли известные компании, такие как HP Enterprise, Intel и UPS. BaaS становится основой для работы крупных корпораций.

Ранее "Правда.Ру" писала о таких новациях: в мае — о разработчике промышленных СУБД, транснациональной корпорации Oracle, которая готовит к выпуску программное обеспечение на базе концепции, а в июне приступит к разработке децентрализованных приложений.

В апреле — что Huawei запускает блокчейн-платформу на основе BaaS. В марте о том, что китайский гигант электронной коммерции JD. com опубликовал документ, в котором описывались планы компании относительно нового блокчейн-проекта на базе аналогичной концепции.

В феврале — об интернет-гиганте Baidu, запустившем BaaS-платформу для осуществления и отслеживания транзакций и расчетов в цифровой валюте, а также управления банковскими кредитами, страхового менеджмента и финансового анализа.