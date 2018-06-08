Fidelity создаст собственную криптовалютную биржу

Американская компания Fidelity Investments, под управлением которой находятся активы на сумму $2,5 трлн, опубликовала объявление о поиске разработчиков для создания криптовалютной биржи.

В настоящее время компания занимается поиском сотрудников, включая системного инженера DevOps для проектирования, создания и развертывания платформы для обмена цифровыми активами.

Ещё одна позиция, размещённая Fidelity, свидетельствует о том, что компания собирается создать "первоклассный сервис для хранения биткоина и других криптовалют".

Обе позиции были размещены криптовалютным подразделением компании Fidelity Digital Asset Service. Решила ли Fidelity вопрос запуска криптовалютных сервисов с регуляторами, пока неизвестно.

Знакомые с планами Fidelity в области криптовалют люди сообщили, что компания уже около года работает над продуктом, с помощью которого её клиенты смогут покупать и продавать цифровые активы.

По мнению представителей компании, успешный запуск этих продуктов позволит Fidelity составить конкуренцию известным игрокам рынка, таким как Coinbase (с которой сотрудничает с лета прошлого года), Kraken, Bitfinex, а также брокерской компании Robinhood, имеющей трейдинговое приложение с аудиторией в 1 млн пользователей.

Это также может ускорить интеграцию растущего крипторынка с традиционным финансовым. Если Fidelity доведёт свой план до конца, это будет один из крупнейших шагов, сделанных игроком с Уолл-стрит в секторе криптовалют к сегодняшнему дню, пишет Business Insider.

"Репутация Fidelity как компании с лучшими предложениями для розничных клиентов должна помочь легализовать этот класс активов", — сказал эксперт Дэйв Вайсбергер.

Вайсберг считает создание сервисов для торговли и хранения криптовалют Fidelity стратегически верным решением. "У них уже есть множество компонентов: значительное присутствие в секторе частных инвестиций, выдающаяся брокерская структура, которая знает, как хранить активы.

Они уже обслуживают автоматическую торговую систему и известны своим превосходством и контролем рисков в предлагаемых ими продуктах", — сказал он. Представитель Fidelity отказался комментировать планы компании по поводу криптовалютного рынка.

В то же время, благодаря партнерству с Coinbase, клиенты компании уже имеют возможность просматривать информацию об активах в криптопортфеле, а гендиректор Fidelity Абигейл Джонсон является известной сторонницей биткоина.

Как сообщалось ранее, сумма пожертвований благотворительному фонду под управлением Fidelity Investments в 2017 году достигла $22 млн в биткоинах. Пресс-секретарь Fidelity отказалась отвечать на вопрос о планах компании на рынке криптовалют.