Путин: в России не может быть своей криптовалюты

В ходе "Прямой линии" президент Владимир Путин заявил, что в России по определению не может появиться своей криптовалюты. Так же, как не может быть своей крипты в любой другой стране.

Любая криптовалюта выходит за рамки отдельных государств, подчеркнул президент: "Если мы говорим о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ".

По словам российского лидера, сама по себе криптовалюта не должна являться средством накоплений и расчетов и призвал относиться к подобному роду денежных ресурсов "крайне осторожно, аккуратно".

Владимир Путин напомнил, что: "Центральный банк считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа, расчетов, не могут быть средством накопления и они ничем не обеспечены". При этом российский лидер не исключил, что криптовалюты могут помочь избежать ограничений в международной финансовой деятельности.

Сейчас статус криптовалют в России не определен. В конце мая Госдума приняла в первом чтении законопроекты о цифровой экономике.

Документы определяют понятие цифровых финансовых активов, правила их оборота в РФ, заключение смарт-контрактов и процедуру ICO. Однако законопроекты вызвали критику как профессионального сообщества, так и правительства. Поэтому, скорее всего, будут значительно доработаны ко второму чтению.