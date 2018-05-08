Miner One майнит биткоин в стратосфере

Компания Miner One запустила в стратосферу ферму для майнинга криптовалют под названием Space Miner One, которая была прикреплена к метеозонду и некоторое время находилась в нижних слоях атмосферы. Затем она вернулась на Землю на парашюте, который благополучно приземлился на поле в Литве.

Ферма была подключена к интернету через спутниковый телефон, а также была оснащена майнинговым ASIC-чипом, платой Raspberry Pi 3, аккумулятором, GoPro Hero 5. Она подтвердила транзакции и добыла биткоин на высоте 30 километров от поверхности планеты.

Генеральный директор Miner One Пранас Слушнис (Pranas Slušnys) рассказал о значении этого запуска и о планах компании на будущее. "Цель Space Miner One - выразить нашу уверенность в том, что биткоин и криптовалюты в целом - это будущее, как и революционная технология блокчейна, лежащая в их основе. И возможностям этих технологий нет предела".

Слушнис может похвастаться впечатляющим резюме, в том числе более чем 20-летним опытом в области управления центрами обработки данных. В настоящее время проект Miner One привлекает средства для строительства майнинговой фермы на севере Швеции, где низкая температура и цены на электроэнергию способствуют успеху операций по добыче криптовалют.

Следующим шагом компании станет строительство помещений для майнинга. Слушнис сообщил, что хочет начать добычу с быстрорастущих в цене криптовалют, таких как биткоин и эфир. Проект обязался начать выплаты инвесторам к концу лета.

Генеральный директор отметил, что, хотя запуск майнинговой фермы в космос был символическим, он верит в то, что в будущем подобный майнинг станет реальностью. "Мы считаем, что майнинг криптовалют и технология блокчейна в конечном итоге достигнут космоса.

В некотором смысле, это уже происходит, поскольку каналы связи, передающие информацию по сети Биткоина, используют спутники. Также известно о планах NASA - сообщалось, что агентство задумывается о том, чтобы использовать блокчейн для связи и навигации в космосе", - поделился своими мыслями Слушнис.

В NASA запущен исследовательский проект, в котором планируется использовать технологию умных контрактов Эфириума для автоматизации маневрирования космических аппаратов при уклонении от космического мусора.

Представители NASA отметили, что данный проект поможет раскрыть потенциал децентрализованных технологий, которые со временем приведут к появлению "космических сетей нового поколения", более гибких и масштабируемых.