В Азербайджане вводят налоги на операции с криптовалютами

Все доходы от операций с криптовалютами, включая их майнинг или перепродажу, должны облагаться налогом, заявил заместитель генерального директора департамента налоговой политики и стратегических исследований министерства налогов Азербайджана Ниджат Иманов во время выступления на втором Финансовом и инвестиционном форуме в Баку.

"Это будет оформляться как налог на прибыль для юридических лиц и подоходный налог для физических лиц. Если кто-либо приобрел криптовалюту, а затем продал ее после того, как ее цена выросла, эта сумма регистрируется как доход и соответственно должна быть привлечена к налогообложению", - сообщил он.

По данным местного издания Trend, на азербайджанском криптовалютном рынке наблюдался значительный рост в период с мая по декабрь 2017 года, причем криптоторговля становится все более популярным средством получения дохода.

Большинство крупных стран начинают облагать криптовалютные операции и майнинг налогами на прирост капитала. Однако во Франции в конце апреля снизили налог на доход от криптовалютных операций до 19%. В начале этого года Южная Корея ввела налоги на криптооперации в размере 22% от операций.