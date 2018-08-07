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Источник Правда.Ру

Robinhood добавляет поддержку Ethereum Classic

Экономика » Криптовалюты

В соответствии с официальным заявлением, опубликованным в понедельник, 6 августа, Robinhood включило в приложение поддержку Ethereum Classic (ETC).

Пользователи также могут инвестировать в Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) и Dogecoin (DOGE), а также отслеживать рыночные данные десяти других криптовалют.

На данный момент приложение доступно в 19 американских штатах, а пользовательская база превышает пять миллионов человек.

Приложение Robinhood было запущено в феврале 2018 года, изначально представляя Bitcoin и Ethereum, и было доступно только в четырех штатах. Чуть позже в листинге платформы появились Litecoin, Bitcoin Cash и Dogecoin. До этого пользователи могли торговать только биткоином и Ethereum. 12 июля Robinhood запустила поддержку Bitcoin Cash и Litecoin всего за несколько дней до введения Dogecoin.

Robinhood изначально планировался как бизнес с нулевой оплатой "на безубыточности" и не "планирует извлечь выгоду из него в обозримом будущем", отдавая приоритет расширению своей клиентской базы. В мае компания Robinhood привлекла 363 миллиона долларов в раунде финансирования серии D для расширения своего бизнеса до 5,6 миллиарда долларов США, что в четыре раза выше, чем в предыдущем году.

В конце июня, по слухам, Robinhood рассматривала возможность запуска своего собственного кошелька для криптовалют. На эту мысль навела публикация списка вакансий для криптоинженеров.

Отметим, что пока платформа не взимает комиссию за торги ETC. На фоне листинга на Robinhood курс ETC продемонстрировал уверенный рост почти на десять процентов.

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