Coinbase возвращается в Вайоминг

Согласно официальному объявлению, опубликованному 3 августа, Coinbase получила зеленый свет от регуляторов, чтобы возобновить свои услуги в штате Вайоминг.

Сообщается, что биржа успешно возобновила свою лицензию на перевод денег в штате Вайоминг. Лицензия была приостановлена ​​по состоянию на середину 2014 года в связи с положениями государственного законодательства, которые требовали, чтобы все биржи "удвоили резерв" цифровых активов фиатными валютами.

Как в тот момент отмечал Coinbase, биржа выбрала приостановление своих услуг, как только ее операции, такие как обмен криптовалюты, были признаны законодателями в несоответствующими определенным условиям лицензирования, предусмотренными Законом о денежных переводах в Вайоминге (в частности, главой 22 главы 40 — Торговля и коммерция, которая была введена в уставе Вайоминга 2011 года и вступила в силу к 2014 году).

Согласно Coinbase, так как закон до сих пор интерпретировался отделом банковского дела в Вайоминге как требующий от "лицензиатов" поддерживать выделенные валютные резервы в размере, равном общей номинальной стоимости всех биткойнов, принадлежащих клиентам", то обмен оказался "непрактичным, дорогостоящим и неэффективным".

Теперь, возобновив свои услуги для жителей Вайоминга, Coinbase благодарит законодательную власть штата, губернатора Мэтта Мида и членов целевой группы Blockchain, подготовивших новые поправки в закон штата, который теперь эффективно устранил эти ограничения.