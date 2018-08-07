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Источник Правда.Ру

Блокчейн даст финансистам дополнительно $27 млрд

Экономика » Криптовалюты

Компания Juniper Research по итогам своего исследования "Будущее Blockchain: ключевые вертикальные возможности и стратегии развертывания 2018-2030" заявила, что внедрение технологий блокчейн даст финансовым организациям дополнительный доход в размере 27 миллиардов долларов к 2030 году из-за снижения стоимости тразакций на 11 процентов за счет упрощения казначейских действий и предоставления гарантий.

В настоящее время себестоимость транзакции состоит в большей степени из проверок клиента, платежа, суммы, предмета платежа и предоставления гарантий поставки платежа против контракта. Стоимость услуг, в зависимости от финансовой организации, наличия валютных конвертаций, дополнительных процедур составляет от одного до 2,5 процента от суммы договора.

Больше всего — до 50 процентов сокращения затрат в течение нескольких лет — придется на сегмент автоматизации процедуры проверки денег на отмывание.

Аналитики отмечают, что даже несмотря на противодействие работающих в настоящее время структур по проверке на отмывание и постепенное введение новых регламентов сокращение затрат не будет немедленным и, по оценке Juniper Research, достигнет годовой цифры в один миллиард долларов к 2024 году.

В докладе также признается, что другие отрасли, помимо банковского сектора, также получат выгоду от повышения эффективности в результате развертывания блокчейна. Особо отмечена торговля едой, где расходы, связанные с мошенничеством и прямым воровством, сократятся почти наполовину в течение 12 лет.

Отчет вышел одновременно с прогнозом глобального поставщика информации IHS Markit о том, что стоимость бизнес-цепочек на блокчейне будет расти с 2,5 миллиарда долларов в 2017 году до уровня два триллиона в 2030 году.

Примечательно, что, как и в отчете Juniper Research, IHS Markit отметил, что финансовый сектор будет одним из основных бенефициариев трансформационного потенциала технологии блокчейн.

"Не прошло и дня, чтобы не было нового объявления о том, как банки и финансовые учреждения стремятся использовать технологию блокчейн для преобразования значительных частей своего бизнеса. Финансовый вертикальный рынок станет крупнейшим рынком для использования блокчейнов", — сказал в своем заявлении старший аналитик по блокчейну IHS Markit Дон Тейт.

Помимо трансграничных расчетных операций, IHS Markit в своем прогнозе назвал и другие области финансового мира, которые будут использовать преимущества распределенной бухгалтерской технологии. Сюда входят: управление обеспечением, хранение активов, операции с деривативами, управление претензиями, торговля акциями и обработка корпоративных действий.

Из-за большого размера некоторых финансовых секторов эффективность от внедрения блокчейна будет огромной. "Рыночная капитализация всех мировых фондовых рынков равна 73 триллиона долларов, даже небольшая экономия средств и повышение эффективности могут привести к значительной стоимости бизнеса для компаний и отраслей, которые решают внедрить технологию блокчейн", — говорится в пресс-релизе IHS Markit.

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