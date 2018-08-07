Китайский производитель оборудования для майнинга компания Bitmain объявила о запуске своего нового центра обработки данных в городе Рокдейл, штат Техас. Компания планирует инвестировать в течение семи лет более 500 миллионов долларов США.
Как отмечается в сообщении компании, центр обработки данных Blockchain Milam County и майнинговая ферма — стратегическая инвестиция и часть плана компании по расширению операций в Северной Америке.
"Для Bitmain большая честь сообщить эту новость, и мы рады сотрудничать с местными партнерами, правительством и заинтересованными сторонами над нашим проектом на всех этапах его реализации", — заявил Джефф Стернс, исполнительный вице-президент и директор по операциям Bitmain, Северная Америка.
Новый объект будет расположен на бывшем участке алюминиевой компании Alcoa Rockdale Operations. В настоящее время ведется строительство и наладка оборудования, которая должна завершиться в начале четвертого квартала 2018 года, чтобы начать работу в начале 2019 года.
Компания ожидает, что новый объект принесет 400 местных рабочих мест в первые два года. Bitmain также планирует сотрудничать с местными школами и учебными заведениями для предоставления профессиональных и технических учебных программ для подготовки специалистов.
В настоящее время компания подбирает специалистов начиная от высшего руководства до научных сотрудников, инженеров, техников и других специалистов.
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