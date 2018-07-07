Volkswagen подал патентную заявку на коммуникатор для водителей

Автомобильный концерн Volkswagen подал заявку на патент системы коммуникации между водителями и их автомобилям, основанную на технологии блокчейн.

Она может быть использована для согласованного движения и действий на дороге транспортными средствами, управляемыми как в ручном, так и в автоматическом режиме, например, для смены полосы, обгона и т.д., что снизит аварийность и улучшит трафик на дорогах в целом.

Система основана на блокчейне, то есть все действия будут записываться в распределенный реестр без возможности редактирования данных. Если заключенный контракт (действие на дороге в определенный момент времени) нуждается в редактировании условий, то для этого необходимо заключить новый контракт, который будет содержать в себе пояснения и дополнения.

Водители смогут обмениваться сообщениями и заключать или перезаключать "контракты", которые также позволят снизить риск аварий и улучшат транспортное сообщение на дорогах. "Каждое сообщение будет содержать "указатель хэша", который указывает, где хранится соответствующая информация в блокчейне. После обмена сообщениями указатель хэша на последнее сообщение подписывается каждым участником и публикуется в блокчейне. Если итоговый контракт должен быть изменен, добавляется еще одно сообщение и процесс продолжается", - говорится в патентной заявке.