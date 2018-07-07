Румыния разработала закон об электронных деньгах

Румыния разработала законопроект об электронных деньгах под руководством министерства финансов страны.

Законопроект предполагает, что группы, планирующие выпустить электронные деньги, должны верифицировать свои налоговые и юридические документы. После этого каждый член организации-эмитента должен быть одобрен Национальным банком Румынии (BNR).

В случае принятия закона BNR станет единственным регулятором, контролирующим подобные финансовые продукты в стране. Одобрение ЦБ будет действовать только в течение 12 месяцев. Если за этот период эмитент не выпустит электронные деньги, то он должен заново получить разрешение.

BNR утверждает, что будет предоставлять разрешение тем фирмам, у которых есть "формальная основа для управления тщательно продуманной деятельностью по выпуску электронных денег".

Основа должна включать структуру с "четко определенными, прозрачными и согласованными линиями ответственности", эффективными процессами управления рисками и "адекватными механизмами внутреннего контроля" для выпуска таких форм денег, как сообщают официальные представители ЦБ.

В проекте дано определение электронным деньгам - это "денежная ценность, хранящаяся в электронном виде, представляющая собой требование к эмитенту о предоставлении средств для совершения платежных операций, и которая принимается лицом, не являющимся эмитентом электронных денег"

В Румынии криптовалюты не признаются в качестве платежного средства, власти страны никак не обозначили свою позицию в отношении ICO и неизвестно, будут ли эти токены подпадать под требования правил об электронных деньгах.