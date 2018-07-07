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Румыния разработала закон об электронных деньгах

Экономика » Криптовалюты

Румыния разработала законопроект об электронных деньгах под руководством министерства финансов страны.

Румыния разработала закон об электронных деньгах. 389195.jpeg

Законопроект предполагает, что группы, планирующие выпустить электронные деньги, должны верифицировать свои налоговые и юридические документы. После этого каждый член организации-эмитента должен быть одобрен Национальным банком Румынии (BNR).

В случае принятия закона BNR станет единственным регулятором, контролирующим подобные финансовые продукты в стране. Одобрение ЦБ будет действовать только в течение 12 месяцев. Если за этот период эмитент не выпустит электронные деньги, то он должен заново получить разрешение.

BNR утверждает, что будет предоставлять разрешение тем фирмам, у которых есть "формальная основа для управления тщательно продуманной деятельностью по выпуску электронных денег".

Основа должна включать структуру с "четко определенными, прозрачными и согласованными линиями ответственности", эффективными процессами управления рисками и "адекватными механизмами внутреннего контроля" для выпуска таких форм денег, как сообщают официальные представители ЦБ.

В проекте дано определение электронным деньгам - это "денежная ценность, хранящаяся в электронном виде, представляющая собой требование к эмитенту о предоставлении средств для совершения платежных операций, и которая принимается лицом, не являющимся эмитентом электронных денег"

В Румынии криптовалюты не признаются в качестве платежного средства, власти страны никак не обозначили свою позицию в отношении ICO и неизвестно, будут ли эти токены подпадать под требования правил об электронных деньгах. 

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