IBM заключила соглашение с австралийским правительством для использования блокчейн

IBM подписала пятилетний контракт на сумму 1 млрд. австралийских долл. (740 млн. долл. США) с австралийским правительством, чтобы использовать блокчейн и другие новые технологии для повышения безопасности данных, сообщает Bloomberg.

Основным положением контракта является предоставление IBM австралийским федеральным ведомствам решений в области блокчейн, автоматизации и искусственного интеллекта (AI). Глава Азиатско-Тихоокеанского региона IBM Харриет Грин сообщила Bloomberg, что новое партнерство предоставит гражданам Содружества доступ к "величайшим технологиям мира" через многие правительственные агентства".

Новое партнерство выведет Австралию "топ три цифровых правительств в мире", предположила она. В своем интервью Грин также обращает внимание на то, что обеспечение безопасности данных граждан является краеугольным камнем использования блокчейн.

Грин также рассматривает сделку как важный шаг для Австралии, работающей над "безбумажным будущим" в разных сферах юрисдикции государства, включая налогообложение и пограничный контроль. Напомним, что четвертый по величине в мире криптообмен по суточным объемам торгов, Huobi, подтвердил, что он начал торговать на своей новой австралийской платформе, а новый генеральный директор Huobi Australia заявил, что биржа "стремится к партнерству с растущим числом австралийских блокчейн-проектов глядя на список на растущем рынке".

Бюджет правительственного агентства по цифровым преобразованиям (DTA) 2018-19 уже выделил 530 000 долл. США на исследования, связанные с блокчейн — это связано с просьбой премьер-министра страны Малкольма Тернбулла.

IBM со своей стороны неуклонно расширяет свое участие в блокчейн в самых разных областях, а платформа Blockchain Platform успешно использовалась на этой неделе для первых живых операции в рамках крупной торговой инициативы с привлечением 20 компаний и пяти крупных банков.