Цена криптовалюты в экономике России составляет $7,5–14 млрд

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) оценило влияние криптовалют на экономику России.

По оценкам АКРА, рыночная стоимость криптовалюты, приходящейся на экономику РФ и находящейся у резидентов, на первый квартал 2018 года составляет 7,5-14 млрд долл., или 1-2% денежной массы М2. При этом данный объем сконцентрирован у малого числа владельцев, что нивелирует риски для финансовой системы России.

Если бы такой объем криптовалют был распределен среди российского населения столь же широко, как иностранные валюты, например, то волатильность их курса оказывала бы влияние на стабильность российской экономики.

Аналитики отмечают, что волатильность криптовалюты не влияет на процентные ставки в России. Типичная волатильность курсов криптовалют может периодически вызывать рост процентной ставки по внутрироссийским заимствованиям на 1%, если объем криптовалют в структуре долга резидентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигнет 4 трлн руб.

Иными словами, доля криптовалюты в общей задолженности компаний должна быть на уровне 6% или более. В 2017 году сумма средств, привлеченных через ICO (и не всегда в криптовалютах) по всему миру, была близка к 6 млрд долл., что в десять раз меньше значимого для России уровня.

В дальнейшем долг в криптовалюте (при заимствованиях через ICO) в случае ее распространения, вероятно, будет привлекать в основном малый и средний бизнес благодаря более мягким (по сравнению с банковскими) условиям получения кредита. Исходя из допущения о легализации номинированного в криптовалюте долга и отказе малого и среднего бизнеса от банковских кредитов в пользу долга в криптовалюте, потенциал данного сегмента, по самым оптимистичным оценкам, может составлять 10% ВВП (по состоянию на 01.12.2017 объем банковских кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, равнялся 5,4 трлн руб., или 6% ВВП).

При широком распространении криптовалюты ЦБ РФ может использовать те же инструменты монетарной политики, что и в отношении иностранной валюты. Криптовалюты для ЦБ РФ при отсутствии полной прозрачности операций с ними будут выполнять роль эквивалента наличной иностранной валюты, при возможности отслеживания - безналичной иностранной валюты.

Эксперты также оценили факторы, которые способны стимулировать и сдерживать рост доли криптовалют в России и мире.

К факторам, стимулирующим рост, аналитики отнесли рост общемировой рыночной капитализации криптовалюты, признание криптовалюты регулятором в качестве единицы расчета в России или других странах, закрепление на законодательном уровне либерального регуляторного режима для ICO и платежей в криптовалютах.

Напротив, технологические особенности рынка криптовалюты, ограниченные возможности конкуренции с традиционными мировыми валютами из-за необеспеченности криптовалют и наличия во многих странах строгого законодательного регулирования, а также повышенная уязвимость пользователя криптовалюты к хакерским атакам, высокая стоимость защиты сдерживают рост доли криптовалют в мире и России.

Аналитики также отмечают, что в ближайшее время распределение криптовалюты среди населения России вряд ли станет равномерным.

Это обусловлено достаточно жестким подходом к регулированию со стороны ЦБ РФ, высокими рисками инвестиций, недостаточным количеством компаний, готовых принимать в криптовалюте плату за свои товары и услуги, концентрацией компаний в специфических отраслях, а также отсутствием гарантий сохранности средств, присущих традиционным деньгам.