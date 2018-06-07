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АКРА: криптовалюта пока не может выполнять функции мировых денег

Экономика » Криптовалюты

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подготовило отчет, посвященный криптовалютному рынку.  

АКРА: криптовалюта пока не может выполнять функции мировых денег. 387833.jpeg

По мнению аналитиков агентства, криптовалюта пока не выполняет в полной мере ни одну из функций денег. Волатильность курса криптовалюты высока и сопоставима с динамикой цен на продовольственные товары (наиболее волатильные из сырьевых), что не позволяет использовать криптовалюту в качестве средства платежа.

Так эксперты отмечают, что уже сегодня криптовалюта могла бы обслуживать торговые операции по отдельным товарам, но из-за высоких показателей волатильности ее курса и покупательной способности (индекс годовой волатильности 1 биткоина составляет 92%, а эфира, второго по популярности после биткоина, - 121%) криптовалюта не может полноценно выполнять такие функции денег, как мера стоимости и средство обращения товаров.

Сравнимую с криптовалютой волатильность имеют, например, торгуемые на бирже продовольственные товары. По данным Производственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2017 году годовой индекс волатильности долларовых цен на молочные продукты составил 202%, на сахар - 227%, а на мясо - примерно 170% (для сравнения, волатильность долларовой цены сырой нефти по итогам 2017-го была на уровне 28%).

На сегодняшний день криптовалюта в полной мере не выполняет ни одну из функций конвертируемых валют. Для реализации такого функционала она должна быть способна сохранять свою стоимость во времени, либо иметь обеспечение в виде реального актива, который можно монетизировать в будущем без потери ценности (токены в некоторых ICO (Initial Coin Offering) привязаны к реальным товарам или услугам, генерирующим стоимость), либо иметь гарантию своей востребованности и ценности в будущем (например, признаваться государствами в качестве платежного средства для уплаты налогов).

Сравнивая криптовалюту с фиатными государственными деньгами и товарными деньгами (обладающими собственной внутренней стоимостью), АКРА отмечает, что основное отличие криптовалюты в том, что ее текущая рыночная стоимость формируется в основном на ожиданиях готовности инвесторов продать ее в будущем по более высокой цене.

Учитывая неопределенность формального статуса криптовалюты и отсутствие по ней госгарантий (относительно ее стабильности, а также использования в качестве платежного средства), выполнение ею функции средства накопления в значительной степени зависит от ожиданий текущих инвесторов.

Вес криптовалюты в мировой платежной системе и в обслуживании мирового товарооборота сейчас незначителен. Криптовалюту чаще используют как инвестиционный актив, а не средство расчета. И с точки зрения глобальной финансовой системы объем криптовалюты пока недостаточен для выполнения функции мировых денег.

При этом распространение криптовалют пока не снижает транзакционные издержки в экономике. Энергетическая неэффективность, отсутствие экономии на масштабе в вопросах обеспечения кибербезопасности (сумма совокупных затрат держателей кошельков может быть выше, чем затраты банков), низкая скорость записи в реестр - все эти факторы уменьшают ценность потенциального преимущества, которым является сокращение числа посредников в расчетах (банков). 

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