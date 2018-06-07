Биржа Huobi создаёт собственный блокчейн

Криптовалютная биржа Huobi планирует выделить 30 млн своих Huobi Tokens (HT) на финансирование создания собственного блокчейна с открытым исходным кодом.

Для запуска проекта Huobi Chain будут использоваться деньги из фонда, который по текущим курсам оценивается в $166 млн.

Cредства будут направлены на разработку проекта Huobi Chain, на базе которого также будет сформирована децентрализованная автономная организация (DAO).

По словам директора подразделения по развитию экосистемы компании Чэнь Гуана, блокчейн-платформа предоставит пользователям возможность принимать участие в ICO и голосовать за токены, которые впоследствии будут добавляться в листинг биржи.

В дальнейшем Huobi планирует перевести свои сервисы на блокчейн, превратившись в децентрализованную биржу цифровых валют. Однако такая система требует обеспечения дополнительных условий эффективности и безопасности, поэтому о сроках её реализации речь пока не идёт.

По мнению Гуана, будущее блокчейна в совмещении централизованных и децентрализованных технологий. "Мы хотим провести социальный эксперимент.

Скорее всего, будущее не станет полностью децентрализованным. Важно найти баланс между двумя подходами — это и есть конечная цель нашего исследования", — отметил он.

На разработку новой системы Huobi намерена также выделить часть своего дохода. Ожидается, что разработка Huobi Chain займёт 18 месяцев.

Весь процесс будет разбит на 8 этапов, на каждом будет проводиться конкурс для разработчиков. В ближайшие 2-3 недели биржа создаст рабочую группу для управления процессом и установит правила конкурсного сбора.

Компания уже ведет переговоры с представителями 10 известных блокчейн-проектов, которые смогут помочь в формировании рабочей группы и в выборе кандидатов на роль руководителя проекта Huobi Chain. Имена пока не называются.

Пользователи биржи выберут победителя путем голосования с использованием токенов HT. Компания также не стала уточнять размер финансирования для каждой стадии проекта, однако, как говорит Чен, эти суммы будут расти по мере развития Huobi Chain.

Кроме вышесказанного 6 июня на конференции в Сингапуре директор по стратегии Huobi Group Цай Кайлун сообщил, что до конца июня компания запустит новую биржу в Австралии. Ранее в июне биржа Huobi запустила фонд на $93 млн, который будет специализироваться на инвестициях в китайские и южнокорейские блокчейн-стартапы.