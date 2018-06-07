Биржа OKEx запустила криптовалютный индексный фонд

Криптовалютная биржа OKEx запустила криптовалютный индексный фонд (ETF). Новый продукт OK06 Exchange-Traded Tracker (OK06ETT) включает в себя шесть криптовалютных активов для диверсификации рисков инвесторов.

В официальном сообщении компании сказано, что первоначально фонд будет включать в себя биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), EOS, а также OKB — собственный утилитарный токен биржи OKEx.

В дальнейшем состав криптовалют может меняться, так как это уже будет определять рынок. Для того, чтобы попасть в индекс, криптовалютный токен должен входить в число 10% крупнейших активов по объемам торгов против USDT за последние 30 дней.

OKB включается в индексный фонд по умолчанию. OKEx представила свой индекс спустя несколько дней, после того, как аналогичный инструмент HB10 представила криптовалютная биржа Huobi Pro.

Корзина HB10 состоит из цифровых активов с наибольшей ликвидностью и рыночной капитализацией. Huobi и OKEx открывают свои индексные фонды для китайских инвесторов и делают его недоступным для инвесторов из США и Гонконга.

Это связано с установленными местными регуляторами ограничениями. Например, регуляторы Гонконга пока не обозначили свою позицию в отношении криптовалютных ETF.

Напомним, что OKEx находится под юрисдикцией Гонконга, куда биржа переехала после вынужденного ухода из Китая. Криптовалютная биржа OKEx основана одним из некогда крупнейших операторов рынка криптовалют китайской компанией OKCoin