GMO Internet назвал цену нового майнера биткоина

Японский производитель техники GMO Internet назвал цену и показатели своего нового майнера биткоина по алгоритму SHA-256 — первого в мире подобного устройства на базе техпроцесса 7 нм, который планируется выпустить в этом году.

Компания заявила, что 7 нм ASIC, на котором будет работать новый майнер B2, разработан в Японии, но производится на Тайване. Чип 7 нм приведет к увеличению производительности майнеров биткоина и, в соответствии с утверждениями компании, позволит на некоторое время снизить энергопотребление.

GMO Internet инвестировала в разработку этого майнера 10 млрд йен (около $91 млн). Предзаказ устройств объявлен с 6 июня 2018 года, а отгрузки — с октября 2018 года.

Компания демонстрирует намерения получить существенную долю рынка майнинга, по словам президента GMO Масатоши Кумагай (Masatoshi Kumagai) "производительность нового устройства на порядок выше, чем у продуктов наших основных конкурентов.

Если мы перейдем от более чем 20 000 майнинговых устройств, работающих в Северной Европе на майнер GMO B2, то мы сможем освободить почти половину занятых площадей, сохранив при этом производительность.

Со всем моим уважением к Bitmain — мы их опередим. Мы пока не ставим себе цели по продажам, но если мы не сможем продать необходимое количество устройств, мы просто будем использовать их на своих майнинговых предприятиях.

Поэтому я считаю, что это отличный продукт в любом случае — мы не несем никаких рисков". В конце 2017 года года корпорация открыла подразделение по майнингу в Европе и заработала на майнинге за три месяца $3.3 млн. Заявленный хэшрейт майнера B2 — 24 Тх/с, а потребляемая мощность -1 950 Вт.

Таким образом, устройство потребляет 81 Вт на 1 Тх/с. Для сравнения, нынешний лидер рынка — Antminer S9 от Bitmain, имеет хэшрейт 14 Тх/с при потребляемой мощности около 1 300 Вт. Выгода составляет пока менее 20%. B2 может занять место на рынке, если обещания GMO сбудутся.

Вопросы вызывается стоимость нового устройства в $1 999, что проигрывает в соотношении цены и производительности двум Antminer S9 по $837. Кумагай заявил, что компания "предоставляет API для системного мониторинга, совместимого с майнером GMO B2, и функцию отслеживания устройства в случае его кражи".