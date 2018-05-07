Суд включил в конкурсную массу банкрота криптовалюту

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве постановил включить в конкурсную массу банкрота Ильи Царькова принадлежащую ему криптовалюту.

"Суд обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку для пополнения конкурсной массы", - сообщил финансовый управляющий Царькова Алексей Леонов РИА Новости.

Таким образом, криптовалюту впервые признали имуществом в России. Апелляционный суд отменил определение нижестоящей инстанции и разрешил вопрос по существу.

В марте в решении Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве гражданина Ильи Царькова говорилось, что "исходя из прямого толкования норм права "криптовалюта" не относится к объектам гражданских прав, находится вне правового поля в России, исполнение сделок с криптовалютой, ее транзакции не обеспечиваются принудительной силой государства".

В судебном акте также отмечалось, что анонимность пользователей криптовалют не позволяет с определенностью установить принадлежность криптовалюты в криптокошельке, ввиду чего обнаруженная финансовым управляющим криптовалюта не подлежит включению в конкурсную массу Царькова.

По мнению представителя финансового управляющего широкое распространение, которое получает криптовалюта и не включение ее в конкурсную массу может затруднить выплаты кредиторам.

Главное, подчеркнул он тогда, - определить статус криптовалюты. "Нужно понимание, как с этим работать", - сказал он. Он также отметил, что "многие понимают криптовалюту как проявление абсолютной финансовой свободы, в том числе свободы от исполнения обязательств. Между тем, отсутствие специального законодательного регулирования криптовалют не исключает применения к ним общих начал и принципов гражданского законодательства".

Царькова признали банкротом в октябре. Основанием стала задолженность перед ООО "Рикас Финанс" в 19 миллионов рублей. Арбитраж установил, что у должника, чья зарплата составляет сто тысяч рублей, нет средств для ее погашения.

Представитель Царькова, в свою очередь, ссылался на неопределенный правовой статус криптовалюты. Он напомнил, что Центробанк относил криптовалюту к "суррогатам денег, которые запрещены в России". Это скорее информация, а не имущество, настаивал он. Арбитраж тогда согласился с доводами ответчика. После этого Леонов подал жалобу в апелляционную инстанцию, которая и отменила вынесенное в марте решение.