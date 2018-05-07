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В Индонезии внедрят блокчейн для контроля за госрасходами

Экономика » Криптовалюты

Правительство Индонезии намерено внедрить технологию блокчейна для преодоления проблем, связанных с согласованием предоставляемых данных по выплатам субсидий и дотаций, а также в мониторинге голосования на выборах.

В Индонезии внедрят блокчейн для контроля за госрасходами. 386710.jpeg

Директор по финансовым инновациям Управления финансовых услуг страны Фитри Хади сказал, что регулятор изучает использование блокчейна в рамках модернизации сферы финансовых услуг страны.

Представители законодательных органов также выразили надежду, что эта технология поможет согласовать данные, получаемые в рамках государственных программ страны от подотчетных ведомств.

Сложность выверки данных состоит в первую очередь в том, что Индонезия - страна в 250 миллионным населением, которая расположена на рассосредоточенной территории - на 17 островах.

Власти страны намерены сотрудничать с австралийской компанией Horizon State, которая использует блокчейн для прозрачности получаемых данных в результате опросов населения.

В рамках партнёрства в июле на острове Суматра в Индонезии появится блокчейн-приложение, которое позволит избирателям участвовать в совместных процессах принятия решений по законопроектам.

При оценке объемов урожая фермеры предоставляют завышенные данные, поскольку субсидии таких хозяйств распределяются на основе показателей прошлого года, которые не всегда их легко проверить. Также как и объемы произведенных в эту отрасль инвестиций.

По словам индонезийского экономиста и государственного деятеля, управляющего директора Группы Всемирного банка Шри Мульяни Индравати, её сотрудники исследуют использование блокчейна для программ микрокредитования и выплаты субсидий, а также определяют группы лиц, которые нуждаются в государственных льготах.

По словам директора банковского сектора по цифровым услугам и технологиям второго по величине банка Индонезии Bank Mandiri, Рико Устхавиа Франса, кредитная организация изучает применение блокчейна для финансирования торговли. Крупнейший частный банк Индонезии Bank Central Asia (BCA) инвестировал 200 млрд рупий (около $15 млн) в разработку блокчейна для финансового сектора страны.

Также особое внимание будет уделено организации системы голосования. "Система голосования на базе блокчейна могла бы уменьшить случаи мошенничества в этой области и решить проблемы для стран с населением, рассеянным по островам Индонезии", – считает соучредитель Horizon Нимо Наамани.

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