На скачках Кентукки Дерби принимают ставки в криптовалютах

Администрация американских скачек Кентукки Дерби разрешает использование криптовалют для ставок на спортивных букмекерских сайтах.

Это представляет много преимуществ, включая отсутствие комиссий и возможность частых операций по счетам. Служба новостей US Racing, специализирующаяся на скачках, сообщила о появлении "тренда по использованию криптовалюты для размещения ставок в Кентукки Дерби", которые проходили на ипподроме Черчилль-Даунс.

"На прошлогодних скачках Кентукки Дерби был установлен новый рекорд ставок - более $100 млн, и многие ожидают увидеть общий рост объема ставок в 2018 году, - заявил US Racing операционный директор скачек Тим Максвелл (Tim Maxwell).

- Прямо сейчас, в то время как профессиональные игроки ограничены горсткой частных международных компаний, которые принимают депозиты в криптовалютах, игроки, владеющие криптовалютными кошельками, могут использовать биткоин, биткэш или лайткоин, чтобы внести депозит и сделать ставку на Кентукки Дерби".

Максвелл считает, что юридические вопросы и риски, связанные с принятием криптовалют, нуждаются в дальнейшем уточнении, прежде чем цифровые валюты получат широкое распространение на скачках и в букмекерской индустрии в целом.

Тем не менее, он сказал: "Мы ожидаем, что несколько открытых акционерных компаний Великобритании, Мальты и Канады будут принимать депозиты в биткоине в тестовом режиме с начала или середины 2019 года".

Спортивные букмекеры Bovada, Bookmaker, 5dime, Topbet и Betonline уже принимают биткоин, они не взимают плату за депозиты в биткоинах и часто предлагают бонусы при использовании криптовалют.

Так, Bovada не взимает комиссию за депозиты в биткоинах (для сравнения, такая комиссия у Visa и Mastercard составляет 5.9%, а у American Express - 9.9%). Вывод средств с букмекерского счета в биткоинах также бесплатен, тогда как в других случаях игрокам приходится платить от $25 до $100.

Кроме того, игроки могут делать ставки в биткоинах с любым интервалом и снимать средства каждые три дня. Во всех других случаях можно вносить средства не более 10 раз в день и выводить их не чаще, чем раз в семь дней.

Кентукки Дерби - самые известные скачки в США, которые ежегодно проходят в Луисвилле, крупнейшем городе штата Кентукки. Эти скачки часто называют "самыми захватывающими двумя минутами в спорте". CBS Sports отмечает, что в гонке этого года участвуют 20 лошадей, а призовой фонд составляет 2 миллиона долларов.