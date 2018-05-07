Уоррен Баффет критикует Bitcoin и Илона Маска

Самый известный и успешный инвестор Уоррен Баффет, на ежегодном собрании акционеров собственной компании Berkshire Hathaway, сравнил привлекательность рынка криптовалют с "крысиным ядом, возведенным в квадрат".

Доля критики досталась и Илону Маску, он был обвинен в неумении зарабатывать прибыль.

Собрание Berkshire Hathaway – это шоу, люди часто покупают акции компании, чтобы посмотреть на Уоррена Баффета и иметь возможность задать вопросы, сейчас многих волнует криптовалюта.

Владелец $100 млрд состояния, заработанного на рынке акций, последовательно критикует Bitcoin из-за отсутствия привязки к реальному, понятному всем активу.

Уоррен Баффет начал критиковать криптовалюты еще в октябре прошлого года, когда назвал биткоин "настоящим пузырем". Выступая противником спекуляций Уоррен Баффет считает, что гонка за любыми инновациями, не имеющими очевидной ценности для потребителя заканчивается крахом.

Привлекательность идей "отравляет обывателей", вкладывающих деньги до момента, пока всем не станет ясна "призрачность" бизнес-идеи.

В этот момент пузырь лопается, инвестиции обесцениваются, масса простых людей остается без накоплений. Поэтому Уоррен Баффет значительно вкладывается в Apple (третий акционер по размеру пакета) и ни копейки не дает Илону Маску.

Смартфоны с яблочным логотипом приносят премиальную прибыль из-за востребованности потребителем, тогда как Tesla в погоне за инновациями теряет $6.5тыс в минуту! Отметим, не так давно Баффет говорил, что ничего не знает о цифровых валютах, поэтому не собирается открывать короткие или длинные позиции на новом рынке.

Он также заявил, что покупка биткоина скорее является азартной игрой, чем инвестицией. Илон Маск решил делом ответить на критику Баффету и открывает пекарню. Великий инвестор намекнул "покорителю космоса", что он не сможет печь булочки лучше чем это делают принадлежащие Berkshire Hathaway кондитерские фабрики.