Эфиопия переведет сельское хозяйство на блокчейн

Правительство Эфиопии подписало протокол о сотрудничестве с криптовалютным стартапом-разработчиком Cardano (ADA) для внедрения технологии блокчейна в сельскохозяйственную отрасль страны.

Руководитель и основатель компании Cardano Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson) подтвердил новость в своем Твиттере.

Хоскинсон заявил, что соглашение с Министерством науки и технологий Эфиопии включает также обучение местных разработчиков применению блокчейна.

Протоколы о сотрудничестве могут демонстрировать стремления к действию определенных сторон, но не содержат каких-либо связывающих обязательств, поэтому об официальной дате запуска проекта пока не известно.

Несмотря на это директор африканского подразделения IOHK, основоположника компании Cardano, Джон О’Коннор (John O’Connor) отметил, что эфиопские разработчики надеются начать использовать основанную на блокчейне Cardano агротехнологическую платформу уже к концу этого года.

Криптовалюта Cardano (ADA) была запущена в сентябре 2017 года, и сейчас входит в десятку наиболее крупных по рыночной капитализации валют.

Особенность - вместо консенсуса Proof-of-Work (PoW) этот альткойн использует Proof-of-Stake (PoS), который разработчики проекта считают более экономичным. В настоящее время ADA торгуется в районе $0.38. Cardano известна за первый мировой подтвержденный PoS-алгоритм Ouroboros, а также за кошелек Daedalus, безопасный, мультиплатформенный и иерархически детерминированный кошельком для Cardano, Ethereum Classic и Bitcoin.

Версии кошелька доступны для Android и iOS. Cardano продолжает бороться с Litecoin за 6 место в рейтинге криптовалют по рыночной капитализации, даже несмотря на снижение курса.

Капитализация ADA $9.2 млрд LTC – почти $10 млрд. Разница составляет чуть более $800 млн, и Cardano может перескочить этот провал при потенциальном росте курса, что достижимо при росте в цене на 2%.

Доказательство выполнения работы (Proof-of-work, POW, PoW) — принцип защиты сетевых систем от злоупотребления услугами (например, от DoS-атак или организации рассылок спама), основанный на необходимости выполнения на стороне клиента некоторой достаточно длительной работы (нахождение решения задачи), результат которой легко и быстро проверяется на стороне сервера.

Главная особенность применяемых вычислений заключается в асимметрии затрат времени — они значительны на нахождение решения и весьма малы для проверки. Подобные схемы также известны как client puzzle (функция клиентской головоломки), computational puzzle(вычислительная головоломка), или CPU pricing function.

Доказательство доли владения, Proof-of-stake (PoS) (proof of stake, дословно: "подтверждение доли") — метод защиты в криптовалютах, при котором вероятность формирования участником очередного блока в блокчейне пропорциональна доле, которую составляют принадлежащие этому участнику расчётные единицы данной криптовалюты от их общего количества.

Данный метод является альтернативой методу PoW, поскольку при его использовании алгоритм формирования блока не зависит от мощности оборудования, но с большей вероятностью блок будет сформирован той учётной записью, у которой текущий баланс больше. Например, участник, владеющий 1 % от суммарного количества, в среднем будет генерировать 1 % новых блоков.