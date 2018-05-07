600 майнинговых компьютеров в Китае могли быть украдены в Исландии

Исландская полиция отправила официальный запрос властям Китая, где в конце апреля были конфискованы 600 майнинговых компьютеров. По данным местного издания RUV, правоохранители допускают, что это может оказаться оборудование ранее похищенное в Исландии.

25 апреля китайские СМИ сообщили, что полиция муниципалитета Тяньцзинь на севере Китая обезвредила группу добытчиков криптовалюты, воровавших электроэнегрию при майнинге биткоинов. В результате проведенной правоохранителями операции, у майнеров изъяли 600 компьютеров.

Для обеспечения электричеством 600 таких машин требуется несколько сотен тысяч юаней (1 доллар составляет около 6,3 юаня) ежемесячно.

Как отмечали китайские полицейские, это "самый крупный случай кражи электричества за последние годы".

Как сообщает агентство Синьхуа, полиция вышла на след злоумышленников после того, как представители местных электросетей сообщили о необычайно высоком и нестабильном уровне потреблении электричества в одном из районов города.

Энергетики обнаружили, что счетчик в распределительной коробке одного из потребителей электричества был замкнут "накоротко". В полиции сообщили, что к такой уловке чаще всего прибегают мошенники, желающие скрыть реальный объем потребленной энергии - чтобы ее не оплачивать.

По данным электросетевой компании, обычный уровень потребления электричества вырос на 28% на пике.

В результате оперативных мероприятий был задержан один подозреваемый в организации кражи электричества, а в отношении еще пятерых граждан ведется расследование. Сообщается, что полицейские помимо конфискованных 600 мощных компьютеров, предназначенных для майнинга биткоинов, конфисковали также шесть мощных кондиционеров.

В то же время пока неясно, имеют ли конфискованные в Китае компьютеры какое-либо отношение к краже в Исландии.

Ранее полиция Исландии сообщила о серии крупнейших в этой стране ограблений, в результате которых было похищено около 600 систем для майнинга биткоина и других криптовалют. Стоимость ущерба была оценена почти в $2 млн. В рамках расследования инцидента тогда были арестованы 11 человек, один из которых работал охранником.

Главный подозреваемый в организации нашумевшей кражи Синдри Тор Стефанссон совершил побег из местной тюрьмы и отправился в Швецию. Он сбежал из плохо охраняемой тюрьмы через окно и сел на самолет в международном аэропорту Кефлавика. Поскольку рейс был в пределах Шенгенской зоны, ему не нужно было предъявлять паспорт, однако полиция имела основания считать, что билет был куплен по чужим документам.

Сам Синдри Тор Стефанссон заявил, что сбежал из тюрьмы в Швецию, поскольку "считает свое тюремное заключение неправомерным", а также пообещал вскоре вернуться обратно в Исландию. Вскоре он был задержан в Нидерландах.