Семейный офис Джорджа Сороса, под управлением которого находится $26 млрд, планирует торговать цифровыми активами, сообщает Bloomberg.
Ранее, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, американский миллиардер Сорос сказал, что цифровые монеты не могут функционировать как настоящие валюты из-за их волатильности.
Тогда он говорил, что вкладывать средства в криптовалюты нецелесообразно и они в настоящее время не подходят для финансовых расчетов.
"Биткойн - это не валюта, потому что валюта должна быть стабильным вложением средств, а валютой, курс которой меняется на 25% в день, нельзя, к примеру, выплачивать заработную плату, потому что она тогда может снизиться на 25% за один день", - пояснил миллиардер.
"Это спекуляция, в основе которой ложные представления", - добавил Сорос. Предприниматель также констатировал, что лежащая в основе ряда криптовалют технология блокчейн "может быть использована в положительных целях".
Однако, по его словам, "в настоящее время ее применяют для уклонения от выплаты налогов".Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире.
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